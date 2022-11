Tweede Kamer wil actie van kabinet en Europese Commissie tegen TikTok

Een vrouw kijkt op haar telefoon terwijl ze een advertentieposter voor TikTok passeert in Cannes. Beeld Sarah Meysonnier / Reuters

De gebruiksgegevens van Europese TikTok-gebruikers worden nu opgeslagen in de Verenigde Staten en Singapore, maar zullen binnenkort zullen ze voor werknemers vanuit veel meer landen toegankelijk zijn, schrijft TikToks Europese privacybaas Elaine Fox. Ook vanuit China. Dit zal het bedrijf achter de populaire filmpjesapp expliciet duidelijk maken in de gebruiksvoorwaarden waaraan het nu werkt. Die nieuwe voorwaarden moeten begin december in werking treden.

Het is voor het eerst dat het Chinese bedrijf toegeeft dat de Europese data inderdaad de Chinese grens kunnen passeren. Naar buiten toe beklemtoont Bytedance altijd dat de westerse versie van TikTok heel anders is dan de Chinese app, die ook een andere naam heeft.

Bedenkelijk

TikTok is dit jaar de meest gedownloade app ter wereld. In Nederland nam het aantal gebruikers volgens onderzoeksbureau Newcom tussen 2021 en 2022 met maar liefst 75 procent toe tot drie miljoen. De onstuimige groei van de afgelopen jaren gaat gepaard met zorgen over de banden tussen de app en de Chinese overheid.

Diverse nieuwsmedia kwamen in 2019 met onthullingen over bedenkelijke beheerpraktijken van ByteDance en vergaande invloed van Beijing op het beleid rond gevoelige politieke onderwerpen, zoals het verwijderen van onwelgevallige video’s. Ook is bekend dat veel TikTok-medewerkers eerder een baan hebben gehad bij de Chinese staatspropagandasector.

TikTok just acknowledged to European users that it can share their data with the Chinese government. This is a massive admission, and a key to a puzzle. To understand why, it's important to understand CCP influence in Chinese companies (thread).https://t.co/r3LkLdiSRi — Isaac Stone Fish (@isaacstonefish) 2 november 2022

De toekomst van TikTok zag er in de VS twee jaar geleden nog inktzwart, toen toenmalig president Donald Trump de app dreigde te verbieden vanwege de banden met de Chinese staat. Inmiddels heeft ByteDance beterschap beloofd: alle data van Amerikaanse gebruikers blijven in de VS, terwijl alle algoritmes en contentmoderatiegereedschap onder de loep zijn genomen door het Amerikaanse techbedrijf Oracle.

Toch lekken er nog altijd Amerikaanse data naar China, blijkt uit recente onthullingen. Maar Europeanen lijken nog veel minder goed beschermd tegen spiedende Chinese ogen. TikToks Europese privacybaas Elaine Fox stelt tegenover The Guardian dat ‘bepaalde werknemers’ toegang hebben tot Europese gebruiksgegevens om hun werk goed te kunnen doen. Het zou bijvoorbeeld gaan om het detecteren van bots of het verbeteren van TikToks veelgeroemde algoritmes.

Fox benadrukt dat alles met de grootste zorgvuldigheid gebeurt en onder de Europese privacywetgeving GDPR valt. De toestemming van gebruikers voor nieuwe voorwaarden wil echter niet zeggen dat data zomaar tussen alle landen kunnen worden uitgewisseld, zegt Kim van Sparrentak, Europarlementariër voor GroenLinks. ‘De gegevens van EU-inwoners mogen alleen worden opgeslagen in landen waar ze wetgeving hebben die GDPR-bestendig is. Dat is zowel in China als de VS niet het geval.’ Van Sparrentak hoopt dat de Europese Commissie hier bovenop zit en de Europese regels voor databescherming handhaaft.

‘Zeer verontrustend’

Collega-Europarlementariër Paul Tang noemt de houding van TikTok ‘zeer verontrustend’. ‘Hier mag en zal TikTok niet mee wegkomen. TikTok biedt geen garantie dat ze de GDPR naleeft.’

Frederik Zuiderveen Borgesius, hoogleraar ict en recht aan de Radboud Universiteit, wijst eveneens op de warme banden met de Chinese staat: ‘Het zal niet in de voorwaarden staan, maar als gebruiker zou ik er rekening mee houden dat de staat mijn gegevens kan inzien.’ Zuiderveen Borgesius vreest voor een toekomst met veel meer Chinese apps: ‘Ik hoop dat dit de mensen wakker schudt.’

De Ierse datawaakhond DPC, die over TikTok in de hele EU gaat omdat het Europese hoofdkantoor in Dublin is gevestigd, stelde al eerder een onderzoek in naar het doorgeven door TikTok van persoonlijke gegevens (specifiek van kinderen) aan China.

Tweede Kamer

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat het kabinet moet voorkomen dat gevoelige persoonsgegevens van Nederlandse gebruikers kunnen terechtkomen bij de Chinese overheid. Kamerleden van D66, GroenLinks, PvdA, DENK, ChristenUnie, PVV, Volt, CDA, SP en VVD hebben vragen ingediend bij de minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) en staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) over het nieuwe privacybeleid van TikTok.

Hind Dekker-Abdulaziz van D66 vreest dat deze informatie door de Chinese overheid wordt gebruikt om psychologische profielen te maken van gebruikers, zonder dat duidelijk is wat hiermee gebeurt. ‘Miljoenen Nederlanders gebruiken TikTok, waarvan er veel minderjarig zijn’, zegt ze daarover. De indieners van de vragen vinden dat het kabinet actie moet ondernemen en ook bij de Europese Commissie erop moet aandringen in te grijpen.