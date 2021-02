Tweede Kamer steunt verlenging avondklok, hoewel bewijs voor effect nog ontbreekt

Demissionair Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA), Demissionair premier Mark Rutte en Geert Wilders (PVV) tijdens het debat over de aangekondigde verlenging van de avondklok. Beeld ANP

In het flitsdebat - vanwege de avondklok moest het na 16.00 uur begonnen debat al om 19.00 uur afgelopen zijn - schaarden de coalitiepartijen en PvdA, GroenLinks, SP en 50Plus zich achter de verlenging, die volgens het Outbreak Management Team noodzakelijk is om het aantal besmettingen verder te drukken.

In zijn jongste advies schreef het OMT dat het effect van de avondklok, die tweeënhalve week geleden inging, nog niet terug is te zien in het besmettingscijfer. Een schatting is het beste wat het crisisteam kan bieden, op basis van de weggevallen contacten door de avondklok én de beperking van het aantal gasten thuis tot één. Samen lijken die twee maatregelen het aantal besmettingen met zo’n 10 procent te verminderen. Maar wat zegt dat over het effect van de avondklok alleen?

Helemaal niets, foeterde Geert Wilders dinsdag. ‘Er is nul feitelijk bewijs dat de avondklok heeft gewerkt.’ In die stellingname vond de PVV-leider Denk en Forum voor Democratie aan zijn zijde. Ook SGP-leider Kees van der Staaij noemde de avondklok ‘buitenproportioneel’, temeer daar het kabinet een noodbevoegdheid gebruikt om de avondklok af te dwingen.

De Partij voor de Dieren stemde eveneens tegen de verlenging van de avondklok, en wees daarbij vooral op de psychologische effecten van de maatregel op eenzame mensen en jongeren. Die lijkt het kabinet niet mee te wegen, zei PvdD’er Frank Wassenberg. ‘Baat het niet, dan schaadt het wél.’

‘Loslaten avondklok onverstandig’

De rest van de partijen kon zich wel vinden in de verlenging. Het effect van de avondklok is inderdaad nog niet te meten, gaf CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma toe. Maar het alternatief - de avondklok afschaffen en hopen dat het meevalt - is simpelweg te risicovol.

Zo zag een tevreden premier Rutte dat zich al ruim voor zijn beantwoording van de vragen een riante meerderheid voor de verlenging vormde. Hij herhaalde nog maar eens dat het loslaten van de avondklok ‘uiterst onverstandig zou zijn’ - het OMT had in zijn laatste advies niet voor niets overtuigend voor verlenging gepleit.

De belofte van het kabinet om op 23 februari te kijken of de avondklok mogelijk eerder kan worden losgelaten, ontlokte vragen van zowel voor- als tegenstanders. Hoe denkt het kabinet tegen die tijd wél de effecten van de avondklok en de beperkte bezoekersregeling te kunnen scheiden? ‘Dat zal lastig zijn’, erkende Rutte. De premier wilde geen harde criteria noemen voor zo’n eerdere afschaffing van de avondklok. ‘Dat debat zullen we met elkaar moeten voeren.’