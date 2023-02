Tweede Kamer staat positief tegenover terugkeer basisbeurs en dat is een bijzondere omslag

Februari 2022, Amsterdam: studentenmanifestatie voor een hogere compensatie voor degenen die onder het zogenoemde leenstelsel studeerden. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De Tweede Kamer debatteert woensdag de hele dag met minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, D66) over de herinvoering van de basisbeurs, die in het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie is afgesproken. Ook oppositiepartijen als PvdA en GroenLinks zijn daarvan warm voorstander, in weerwil van de steun die zij acht jaar geleden gaven aan de afschaffing.

Het ‘sociaal leenstelsel’ was een wens van vooral de PvdA, die het bij herhaling in het verkiezingsprogramma opnam. ‘Waarom moet de slager betalen voor de studie van het kind van de advocaat?’, vroeg toenmalig PvdA-leider Wouter Bos zich in 2006 af. Onder het kabinet-Rutte II (2012-2017), met coalitiepartner VVD, werd de PvdA-wens vervuld.

Investeren in jezelf

De VVD kon zich er vrij moeiteloos in vinden, onder het liberale motto dat studeren gelijk staat aan ‘investeren in jezelf’. Ook D66 en GL, na flink onderhandelen, stemden voor. De steun van D66 en GL was noodzakelijk om het leenstelsel ook door de Eerste Kamer te krijgen. Daar had Rutte II geen meerderheid. Afgesproken werd dat de aanvullende beurs bleef bestaan.

De slager hoefde voortaan niet meer mee te betalen aan de studie van andermans kinderen. Als zijn eigen kind wilde studeren, zou het dankzij de sociale verheffing naar een goed betaalde baan zijn renteloze schuld later moeiteloos kunnen afbetalen. De door de overheid uitgespaarde 1 miljard euro kwam ten goede aan het hoger onderwijs.

De huidige coalitiepartijen CDA en ChristenUnie zijn altijd tegen het leenstelsel geweest. In een stemverklaring in november 2014 waarschuwde toenmalig CDA-Kamerlid Michel Rog voor ‘de negatieve consequenties van aanname van dit wetsvoorstel’. Ook de studentenvakbonden waren van meet af aan tegen. Ze zouden al snel gelijk krijgen.

Steeds meer lenen

De ‘leenstelselcoalitie’, zoals VVD, PvdA, D66 en GL inmiddels werden genoemd, moest jaar na jaar vaststellen dat almaar meer geld werd geleend. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek stond vorig jaar bijna 26 miljard euro aan studieschuld uit. De gemiddelde schuld per student is 16 duizend euro, maar het aantal lenende studenten met 30 duizend euro schuld of meer is opgelopen naar 31 procent.

Ondertussen verschenen verhalen over stress bij studenten door de schuldenlast. Het leenstelsel kreeg het etiket ‘schuldenstelsel’. Het begrip ‘leenangst’ deed zijn intrede. Banken keken, anders dan in het vooruitzicht was gesteld, wel degelijk naar de studieschuld bij het beoordelen van een hypotheekaanvraag.

In 2019 kon Dijkgraafs voorganger, minister Ingrid van Engelshoven (ook D66), de eerste resultaten melden van wat de ‘studievoorschotmiddelen’ allemaal mogelijk maakten. Daartoe behoorden meer werkplekken in universiteitsbibliotheken, met langere openingstijden, kleinere werkgroepen en meer ondersteunend personeel om het onderwijs te ontlasten.

Voordelen vielen weg

Maar toen kwam in maart 2020 corona en sneeuwden al die voordelen onder. Bijbaantjes voor studenten in de horeca en andere sectoren vielen weg. Los daarvan hadden de meeste partijen, ruim voor de verkiezingen van precies een jaar later, hun gedachten al bepaald: de basisbeurs moest terugkeren. Alleen de VVD bleef de nieuwe wijze van studiefinanciering verdedigen.

Jet Bussemaker, ten tijde van de invoering van het leenstelsel voor de PvdA minister van Onderwijs, schreef in 2021 in haar terugblikkende boek Ministerie van verbeelding dat geen enkel onderzoek heeft aangetoond dat het studievoorschot een belemmering zou zijn voor middelbare scholieren om te gaan studeren. ‘Het is een van de ongerijmdheden van de politiek dat ondanks deze kennis drie van de vier partijen recent de handen van het studievoorschot af trokken.’

Dat mag zo zijn, de terugkeer van de basisbeurs lijkt een gelopen race. Wat niet wil zeggen dat er niets meer te betwisten valt. Met het oog op het debat voerden vorige week maandag FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond LSVb in Utrecht actie voor verhoging van de basisbeurs en betere compensatie van de ‘pechgeneratie’.

Toeslag op Prinsjesdag

In het wetsvoorstel van Dijkgraaf is de basisbeurs, na eerdere debatten met de Kamer, vastgesteld op 110,30 euro voor thuiswonende en 274,90 euro voor uitwonende studenten per maand. Voor die laatste groep komt daar vanwege alle kostenstijgingen het komende studiejaar een toeslag van 164,30 euro bovenop, zo is op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Het totaalbedrag voor de uitwonende student komt dan tijdelijk op 439,20 euro. FNV en LSVb willen dat dit het structurele bedrag wordt. Pas dan is volgens hen sprake, gelet op de inflatie en krapte op de kostbare kamermarkt, van een ‘fatsoenlijke’ basisbeurs.

Woensdag zal ook de ongeveer 1.400 euro compensatie ter discussie staan voor studenten die de afgelopen jaren buiten de basisbeurs grepen. De Raad van State, de belangrijkste wetgevingsadviseur, heeft compensatie ontraden. Het staat de regering immers vrij om wetgeving te wijzigen.

Het kabinet heeft daartegenover gesteld ‘een gebaar als tegemoetkoming’ redelijk te vinden. Volledige compensatie, wat over vier jaar zou neerkomen op zo’n 14 duizend euro, is wat Dijkgraaf betreft niet aan de orde.