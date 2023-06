Tweede Kamer schuift parlementaire enquête over het coronabeleid op de lange baan

Juni 2022: de voorbereidende commissie poseert. Van links naar rechts: Pepijn van Houwelingen (FVD), Marijke van Beukering (D66), Wybren van Haga (Groep Van Haga), Khadija Arib (Pvda), Ulysse Ellian (VVD), Hilde Palland (CDA), Pieter Omtzigt (Groep Omtzigt) en Vicky Maeier (PVV). Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Daarom heeft het presidium van de Kamer (het dagelijks bestuur) nu besloten om het plan voor een enquête op de lange baan te schuiven. Een meerderheid in de Kamer wil eerst wachten totdat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) klaar is met het onderzoek naar de hele coronaperiode, en daarna pas beslissen of er nog reden is voor een tijdrovende enquête. Dat schrijft Kamervoorzitter Vera Bergkamp dinsdag in een brief aan alle fracties.

Gepolariseerd gezelschap

Het voornemen tot een enquête stond vorig jaar, toen het plan werd opgevat, al meteen onder een slecht politiek gesternte. De debatten over het coronabeleid raakten in drie jaar tijd sterk gepolariseerd. Meteen toen de voorbereidende commissie werd gevormd, was het de vraag hoe dat gezelschap het eens zou moeten worden over de te onderzoeken thema’s.

In die commissie zaten niet alleen Marijke van Beukering (D66), Ulysse Ellian (VVD), Hilde Palland (CDA) en Pieter Omtzigt (ex-CDA), die gedurende de pandemie overwegend het kabinetsbeleid en de reguliere wetenschappelijke adviezen volgden. Ook Vicky Maeijer (PVV), Pepijn van Houwelingen (FvD) en Wybren van Haga (Groep Van Haga) namen deel aan de commissie. Vooral die laatste twee delen de opvatting dat corona weinig voorstelde en stellen dat de regering de pandemie zou hebben misbruikt om zichzelf verregaande bevoegdheden toe te eigenen ten koste van burgerlijke vrijheden.

De voorbereidende commissie raakte in het najaar al onthoofd toen voorzitter Khadija Arib vertrok uit de Kamer. Vervolgens ontstond binnen de commissie wrevel over publieke uitlatingen van Van Houwelingen en Van Haga. Zo legde Van Houwelingen ongefundeerd een verband tussen vaccinaties en oversterfte. Van Haga verklaarde in een Kamerdebat dat er helemaal geen pandemie heeft bestaan en dat er tijdens de coronacrisis ‘een totalitair bewind werd gevoerd, gestoeld op ten onrechte gecreëerde angst’.

Overvolle agenda’s

Waarnemend voorzitter Mariëlle Paul (VVD) wist na ‘constructieve gesprekken’ de rust weer te herstellen, maar een deel van de Kamer bleef zich ongemakkelijk voelen bij de situatie. Nu de voorbereidende commissie moet overgaan in de echte enquêtecommissie, blijkt het enthousiasme in veel fracties niet groot meer. Van de twintig fracties waren er slechts vier bereid een Kamerlid te leveren.

Vier grote fracties (VVD, D66, CDA en GroenLinks) zeggen nog geen nee, maar willen eerst het derde deelonderzoek van de OVV afwachten. Die raad begon al in 2020 met een onderzoek naar het coronabeleid en schreef daar inmiddels twee kritische rapporten over. Het derde rapport wordt ergens dit jaar verwacht. De rest van de Kamer wil sowieso niet meedoen aan de enquête, of heeft niets van zich laten horen.

De overvolle agenda van veel Kamerleden speelt een rol. Als gevolg van de politieke versnippering zijn er veel kleine fracties die al moeite hebben om het gewone Kamerwerk bij te benen. Een enquête is voor de leden, zeker in de eindfase, een fulltime bezigheid en legt dus een groot beslag op de deelnemende fracties. Dat probleem speelt ook een andere enquête parten: vorige week trokken VVD en CDA hun leden terug uit de commissie die onderzoek doet naar het fraudebeleid van de overheid. Gebrek aan tijd was het voornaamste argument.