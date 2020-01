Tweede Kamer schrapt Ruslandreis na blokkade Sjoerdsma

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Beeld ANP

De commissie wilde in februari Rusland bezoeken. Een vorig bezoek, dat in 2018 zou plaatsvinden, werd afgelast nadat de Russische geheime dienst betrapt was bij een spionagepoging bij het OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) in Den Haag. Bijna vijf jaar geleden waren twee Nederlandse parlementariërs (Bontes en Servaes) ook niet welkom in Moskou, en hetzelfde gold voor europarlementariër Hans van Baalen.

In de Tweede Kamer is negatief op het Russische besluit gereageerd. ‘Als Rusland een lid van onze delegatie weert’, reageerde Sven Koopmans (VVD) op Twitter, ‘dan weigert het een gesprek met ons vrije parlement.’ Martijn van Helvert (D66) vindt het ‘zeer ongepast’ een parlementariër toegang te weigeren zonder opgaaf van reden. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok ontbood tevergeefs de Russische ambassadeur in Den Haag in een poging het toegangsverbod op te heffen.

Hoewel Rusland nog niet gereageerd heeft op het feit dat Sjoerdsma op een Russische sanctielijst staat, is het bestaan van deze lijst allerminst een geheim. Zij werd ingesteld als reactie op de EU-sancties die in 2014 werden ingesteld na de Russische annexatie van de Krim. De EU trof ook persoonlijke sancties tegen Russische en Oekraïense parlementsleden, militairen en anderen wegens hun rol bij of steun voor die annexatie.

Tegensancties

Als antwoord kondigde Rusland tegensancties aan, waarbij het ook tientallen Europese politici en militairen tot ongewenst persoon verklaarde. Zoals de EU sindsdien nog politici aan haar lijst heeft toegevoegd, heeft Rusland dat blijkbaar ook gedaan.

De jongste politieke rel met Rusland komt anderhalve maand voordat het strafproces inzake de MH17-ramp begint, en enkele weken na de publicatie van een nieuwe Ruslandstrategie van de regering. Daarin wordt vastgelegd dat het beleid jegens Rusland eigenlijk niet verandert.

Sjoerdsma lijkt geselecteerd voor de Russische sanctielijst vanwege zijn stevige Ruslandstandpunten. Zo riep hij eind 2018 nog op tot extra sancties tegen Rusland. Het afgeblazen parlementaire bezoek aan Moskou zou het eerste geweest zijn sinds 2008.