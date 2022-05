Tweede Kamer pakt door: maximumstraf voor doodslag gaat omhoog naar 25 jaar

Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeṣilgöz. Beeld ANP

Binnen de regeringscoalitie bestond verdeeldheid over het wetsvoorstel. Coalitiepartij D66 stemde tegen, de ChristenUnie uiteindelijk ‘met ongemak’ voor. Beide partijen vonden een verhoging naar 20 jaar voldoende. De Eerste Kamer moet nog akkoord gaan.

Het wetsvoorstel dateert uit de vorige kabinetsperiode en was ingediend door toenmalig CDA-minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). In het regeerakkoord van het huidige kabinet was de kwestie opengelaten. Een amendement van GroenLinks, om met een maximumstraf van 20 jaar te volstaan, kreeg naast de steun van D66 en CU ook instemming van SP, PvdA, Partij voor de Dieren, Volt en Bij1. Maar dat was onvoldoende.

Grapperhaus, daarin gevolgd door huidig minister Dilan Yesilgöz (VVD), achtte de verhoging noodzakelijk, omdat het ‘strafgat’ tussen de maximale tijdelijke straf op moord (30 jaar, naast de mogelijkheid voor levenslang) en doodslag (15 jaar) te groot was geworden. Met het wetsvoorstel wordt dat gat teruggebracht van 15 naar 5 jaar.

Het gat bestond sinds 2006, toen met een herijking van een aantal strafmaxima de langste tijdelijke gevangenisstraf die een rechter kan opleggen van 20 naar 30 jaar ging. Het strafmaximum van doodslag werd toen niet opnieuw beoordeeld en bleef 15 jaar. Doodslag en moord zijn nauw verwante misdrijven, maar bij moord moet sprake zijn van een vooropgezet plan. De Hoge Raad stelt sinds 2012 hogere eisen aan deze ‘voorbedachten rade’.

Toenmalig minister Ferd Grapperhaus in 2019 in de Tweede Kamer. De voorganger van minister Dilan Yeṣilgöz is tevens de indiener van het wetsvoorstel dat de maximumstraf op doodslag verhoogt naar 25 jaar. Beeld ANP

In de praktijk liepen officieren van justitie en rechters op tegen de consequentie hiervan: misdrijven tegen het menselijk leven die grote maatschappelijke verontwaardiging opwekten, moesten soms met niet meer dan een straf van 15 jaar worden afgedaan als voorbedachten rade niet viel te bewijzen. Dit speelde onder meer in de zaak van het 16-jarige Rotterdamse meisje Hümeyra, dat in 2018 door haar ex-vriend Bekir E. werd doodgeschoten.

De rechtbank oordeelde in die zaak dat E. in een opwelling handelde en veroordeelde hem tot 14 jaar met tbs, ondanks voorafgaande stalking, bedreiging en aanschaf van een vuurwapen. Dit leidde tot veel ophef. In hoger beroep werd moord alsnog bewezen geacht en kreeg E. 20 jaar cel en tbs opgelegd.

Gerrit van der Burg, voorzitter van het college van procureurs-generaal bij het Openbaar Ministerie, zei in 2020 tegen dagblad Trouw voorstander te zijn van de verhoging van de maximumstraf op doodslag. ‘Ook impulsdaden kunnen een sluitstuk zijn van een kwalijk patroon. Juridisch is het dan misschien niet te bewijzen dat het om moord gaat, maar het zou goed zijn als dat verschil wat meer wordt rechtgetrokken’, aldus Van der Burg.

Tegenstanders wijzen erop dat vorig jaar ook al de voorwaardelijke invrijheidstelling is veranderd. Veroordeelden komen niet meer automatisch na tweederde van hun straf vrij, maar pas twee jaar voor het verstrijken van hun detentie en dan alleen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Dat is een gevolg van de nieuwe Wet straffen en beschermen, die sinds 1 jul 2021 van kracht is. Wie voor doodslag straks 25 jaar krijgt, zit dan daadwerkelijk 23 jaar vast.