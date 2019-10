Tweede Kamer moet efficiënter werken. Maar wil zij dat ook?

Veel parlementair werk zou in commissievergaderingen (hier in de Troelstrazaal) afgehandeld kunnen worden. Beeld Freek van den Bergh

In de Tweede Kamer zijn de diverse werkzaamheden van de volksvertegenwoordigers uit balans. Ze willen teveel regelen in de grote, plenaire zaal. Daar is de druk hoog, met een onvoorspelbare agenda tot gevolg. Veel parlementair werk kan heel goed tijdens de commissievergaderingen in kleinere zalen worden afgehandeld. De huidige gang van zaken heeft ‘een weinig efficiënte werkwijze tot gevolg’.

Dat concludeert een werkgroep van negen Kamerleden die op verzoek van het presidium (het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer) het Reglement van Orde onder de loep heeft genomen. In dat reglement ligt de organisatie en werkwijze van de Kamer vast. Losse veranderingen in de huisregels komen veel voor, maar deze werkgroep – onder leiding van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij – heeft zich voor het eerst in 25 jaar over een algehele herziening gebogen. Ook het taalgebruik is onder de loep genomen. Het resultaat is woensdagochtend aan Kamervoorzitter Khadija Arib aangeboden.

De werkgroep doet een reeks van gedetailleerde aanbevelingen, die bij elkaar het Kamerwerk meer structuur moeten geven. Maar de geïnteresseerde buitenstaander zal daar vermoedelijk weinig van gaan merken. Politici opereren nu eenmaal het liefst in de zichtbaarheid van de grote zaal, omdat zij daar hun kiezers het makkelijkst bereiken. Vooral de kleinere fracties zullen zich dat podium niet laten afnemen.

Zo wil de werkgroep dat er nog maar een keer per week een regeling van werkzaamheden wordt gehouden, waarin plenaire debatten kunnen worden aangevraagd. Nu is er zo’n regeling op elke Kamerdag, waarin door een bonte stoet Kamerleden gretig op de actualiteit wordt gereageerd.

De stemmingen, die op dinsdag op een vast moment zijn (na het Vragenuur), zouden ook op donderdag op een vast tijdstip moeten plaatsvinden. ‘Plots ingelaste extra stemmingen, waar commissieactiviteiten voor moeten wijken, geven de werkwijze van de Kamer een behoorlijk onvoorspelbaar karakter’, aldus de werkgroep.

Het versterken van de commissies ziet de werkgroep als ‘een sleutel’ om de knelpunten rond de plenaire zaal op te lossen. Commissievergaderingen hebben nu de verwarrende naam ‘algemeen overleg’. Beter zou zijn te spreken van ‘commissiedebat’. Brieven van de regering zouden alleen nog in commissies mogen worden aangevraagd, niet meer in de grote zaal. Dat scheelt tijd. Ook hoeven moties niet meer de steun van andere partijen te krijgen, zodat Kamervoorzitter Arib niet tot in den treure het bekende zinnetje hoeft uit te spreken: ‘Wordt deze motie in voldoende mate ondersteund, dat is het geval, dan maakt zij deel uit van de beraadslaging.’

Het aantal moties en debatten is al jaren een groeiend probleem in de Kamer. Arib waarschuwt in elke toespraak die zij houdt voor het bot worden van deze parlementaire middelen en voor de druk die zij op de Kamerorganisatie leggen, inclusief de volksvertegenwoordigers zelf. Voor het zomerreces zei zij zelfs: ‘Die druk maakt dat we onszelf en elkaar gek maken. Een aantal collega’s onder ons lijdt eronder en een enkeling is halverwege gestopt omdat de druk te hoog was.’ Onder meer Nine Kooiman (SP), Elbert Dijkgraaf (SGP) en Arno Rutte (VVD) verlieten hierom tussentijds de Kamer.

Toch wil de werkgroep niet tornen aan het recht om met een minderheid van 30 leden een debat te kunnen aanvragen. Dat is een voorrecht dat bij een vorige herziening, in 2004, is bewerkstelligd door toenmalig voorzitter Frans Weisglas (VVD). Tot die tijd waren alleen meerderheidsdebatten mogelijk. De staatscommissie parlementair stelsel, onder leiding van Johan Remkes (ook VVD), deed eind vorig jaar het voorstel om het benodigde aantal leden op 50 te stellen. De werkgroep legt dit voorstel terzijde, omdat zij ‘ten principale geen afbreuk wenst te doen aan het recht van minderheden om een plenair debat te kunnen agenderen’.

Voor het probleem van de lange lijst met dertigledendebatten waarvoor in de plenaire zaal geen plaats is – er staan er op dit moment 85 in de wacht – ziet de werkgroep als oplossing om ze na twaalf weken van de lijst af te voeren. De aanvrager kan nog twee keer om een verlenging met twaalf weken vragen, maar als het debat dan nog niet aan de orde is gekomen, verdwijnt het debat van lijst. Dit geldt ook voor meerderheidsdebatten die (in mindere mate) niet aan bod komen.

In haar proefschrift Macht der gewoonte. Regels en rituelen in de Tweede Kamer na 1945 noemde onderzoeker Carla Hoetink vorig jaar het Reglement van Orde een ‘levend document’. Zo werd in 1906 het Vragenuur toegevoegd. In 1991 verhuisde het van donderdag naar dinsdag. De spelregels ervoor zijn ook al een paar keer gewijzigd – nu moet het opnieuw ‘dynamischer’ worden. Tegelijkertijd is het reglement ook ‘gestolde parlementaire cultuur’, waarin het van belang is dat politieke tegenstellingen goed zichtbaar zijn. De Kamer is, met andere woorden, geen bedrijf waarin je efficiëntie kunt afdwingen.

De Kamerleden die de werkgroep hebben gevormd, zullen op een later moment in Vak K – het bewindsliedenvak in de Kamer – hun wijzigingsvoorstellen verdedigen. Die hebben niet het karakter van een wet, dus de Raad van State komt er niet aan te pas. De Grondwet zegt eenvoudigweg in artikel 72: ‘De Kamers stellen elk afzonderlijk en in Verenigde Vergadering een reglement van orde vast.’ Kortom, de Tweede Kamer bepaalt zelf hoe slagvaardig zij is.