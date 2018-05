Tweede Kamer klaar voor confrontatie met Rusland over aansprakelijkheid MH17

De voltallige Tweede Kamer is klaar voor een confrontatie met Rusland over het neerhalen van vlucht MH17. Alleen Forum voor Democratie weigert nog te spreken van ‘onomstotelijk bewijs’.

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA), Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken (VVD) en Thierry Baudet (FvD) tijdens het Tweede Kamerdebat over het kabinetsbesluit om Rusland aansprakelijk te stellen voor de MH17-ramp. Foto ANP

De opluchting is donderdagmiddag van Stef Bloks gezicht af te lezen. De anders zo koele VVD-minister voor Buitenlandse Zaken is blij met de ‘Kamerbrede steun’ die hij krijgt om Rusland mede aansprakelijk te stellen voor het neerhalen van vlucht MH17. Zelfs de kritische Tweede Kamerleden van Forum voor Democratie, de PVV en de SP hebben zojuist – na enkele dagen aarzelen - hun steun uitgesproken voor een confrontatie met Rusland over de aanslag op het passagierstoestel waarbij vier jaar geleden 298 mensen omkwamen.

‘Iedere stap die wij zetten is gericht op het einddoel: daders berechten en genoegdoening van de nabestaanden’, zegt Blok voldaan. Het was zijn partijgenoot Han ten Broeke die even daarvoor had aangedrongen op een eensgezind geluid vanuit de Tweede Kamer zodat het kabinet zich gesterkt voelt in zijn strijd met Moskou om de waarheid boven te krijgen. ‘Jarenlang heeft Rusland doelbewust de zoektocht naar de waarheid vertroebeld door het verspreiden van fake news. Jarenlang is een wig gedreven tussen partijen, ook in deze Kamer’, aldus Ten Broeke. ‘Het is tijd om de strijdbijl te begraven. Tijd om gezamenlijk steun te geven aan alle nabestaanden.’

Eensgezindheid

De oproep van de VVD-buitenlandwoordvoerder vindt in eerste instantie weerklank. Niet alleen de coalitiepartijen en GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en SGP scharen zich achter het kabinet. Ook de grootste criticasters in het parlement spreken zich voor het eerst eensgezind uit over de aansprakelijkheid van Rusland. Vooral naar het optreden van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet wordt uitgekeken.

Lang wilde Baudet als enige Kamerlid er niet aan dat Rusland een rol speelde in de MH17-ramp. Zelfs toen het internationale onderzoeksteam JIT vorige week vaststelde dat de MH17 is neergehaald met een Buk-raket van de 53e luchtafweerbrigade uit Koersk, hield Baudet voet bij stuk. ‘Er is veel dat ik niet kan beoordelen’, reageerde hij toen nog afhoudend op vragen van journalisten. ‘Dat vind ik echt aan een rechter. Ik wil geen voorschot nemen op de uitkomst.’

Donderdag bekent Baudet alsnog kleur. ‘Het aansprakelijk stellen van Rusland is een terechte en logische stap’, zegt hij. Zijn brief aan de Amerikaanse president Donald Trump uit 2016, waarin hij opriep tot nieuw onderzoek naar de toedracht van de ramp, zou hij nu niet meer versturen. ‘Als ik kijk naar onderzoeksresultaten van het JIT vorige week, dan komen die op mij grondig en plausibel over.’

Irritatie

De irritatie op Bloks gezicht komt weer terug als Baudet vervolgens toch nog een slagje om de arm neemt. ‘Betekent dit dat ik zeker weet wat er gebeurd is? Nee’, zegt Baudet. Hij wil niet meegaan in de woordkeus van het kabinet dat het JIT ‘onomstotelijk bewijs’ heeft geleverd voor de betrokkenheid van Rusland. Baudet: ‘Dat is aan een rechter. Ik vind het staatsrechtelijk niet juist als de politiek dat oordeel velt.’ Liever wil hij dat het kabinet zegt dat het ‘serieuze en gegronde reden heeft’ om aan te nemen dat er bewijs is tegen Rusland.

En zo eindigt het eensgezinde debat over het aanspreken van Rusland toch nog in een robbertje vechten over de woordkeus. Minister Blok constateert ‘een zeer groot contrast’ tussen wat Baudet zegt over aansprakelijkheid van Rusland enerzijds en anderzijds zijn weigering om het bewijs daarvoor te omarmen. VVD’er Ten Broeke weigert zijn motie over Rusland af te zwakken om Baudet tegemoet te komen. De motie wordt zonder steun van het Forum aangenomen door de Kamer.