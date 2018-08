Tweede Kamer is bestuurlijke rommel bij Autoriteit Persoonsgegevens zat

Voormalig minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur (rechts) en voormalig voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens Jacob Kohnstamm geven een toelichting op de nieuwe bevoegdheden en de nieuwe naam van de autoriteit Foto ANP

Het lage tempo stuit op onbegrip bij oppositie- én coalitiepartijen in de Tweede Kamer. Ze maken zich zorgen over de onrust binnen de privacywaakhond.

‘Ik verwacht meer ambitie’, zegt D66-Kamerlid Kees Verhoeven. ‘De Autoriteit blijft nu nog maanden met één bestuurder zitten. Dat is geen goede situatie, echt verre van optimaal. Het aanstellen van nieuwe bestuursleden is een duidelijke wens van de Kamer.’

‘Niet voortvarend’

Kamerlid Chris van Dam (CDA) noemt het uitblijven van vacatures ‘niet voortvarend’. ‘Ik maak me grote zorgen over de problemen bij de Autoriteit. Aleid Wolfsen (nu de enige bestuurder, red.) staat bekend als iemand die eigenzinnig te werk kan gaan, dus het zou goed zijn als er bestuurders aantreden die hem van tegenwicht voorzien.’

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) actief, een ingrijpende verandering van de privacyregels. De Europese wet moet burgers controle geven over de gegevens die bedrijven over hen verzamelen. In Nederland houdt de AP toezicht op de juiste uitvoering van de wet.

De eerder bescheiden organisatie moest daarvoor explosief groeien. Werkten er vorig jaar 70 mensen bij de toezichthouder, inmiddels is dat aantal bijna verdubbeld. In maart beval een ruime Kamermeerderheid dat ook het bestuur van de Autoriteit van twee naar drie leden zou moeten uitbreiden om de nieuwe AVG-taken aan te kunnen.

Uittocht van sleutelfiguren

Op de dag van de invoering van de privacywet berichtte Het Financieele Dagblad over interne onrust bij de toezichthouder. Er zou sprake zijn van een uittocht van ervaren sleutelfiguren en bestuursvoorzitter Aleid Wolfsen zou constant overhoop liggen met het tweede lid van het bestuur, Wilbert Tomesen.

Op 29 juni maakte de ministerraad bekend dat Tomesen per direct de overstap maakte naar het Huis voor Klokkenluiders, waar hij de voorzitter van werd. Sindsdien bestaat het AP-bestuur in deze voor de toezichthouder kritieke periode uit slechts één persoon, voorzitter Wolfsen.

De zoektocht naar de twee nieuwe bestuursleden begint naar verwachting pas ‘na de zomer’, reageert een woordvoerder van minister Dekker op vragen van de Volkskrant. ‘Het gaat om belangrijke functies. Het is van belang dit goed en zorgvuldig voor te bereiden. Dat het een tijdje duurt komt ook door de vakantieperiode en het feit dat de invoering van de AVG bij de Autoriteit de nodige aandacht vergde.’

Niet alleen coalitiepartners D66 en CDA, ook partijen in de oppositie vinden de zoektocht te lang duren. ‘Ik begrijp niet waarom dit over de zomer is getild’, aldus SP-Kamerlid Michiel van Nispen. ‘Er is nogal wat aan de hand bij de AP. En het is ook niet zo dat er na de zomer wel meteen nieuwe bestuursleden staan. Voor er geschikte mensen hebben gereageerd en de procedure afgerond wordt, ben je weer een tijd verder.’

Nu, middenin de zomer, is het te laat om de opgelopen achterstand nog weg te werken, zegt Kamerlid Kathalijne Buitenweg (GroenLinks). ‘Maar de minister had eerder moeten beginnen met de werving.’