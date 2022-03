Tweede Kamer: huisarts moet abortuspil aan ongewenst zwangere vrouwen kunnen voorschrijven

Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks in de Tweede Kamer tijdens het debat over het initiatiefvoorstel om de abortuspil door de huisarts te laten verstrekken. Beeld ANP

Het gaat om een initiatiefwetsvoorstel van PvdA, GroenLinks, VVD en D66. Bij de meeste fracties geldt bij medisch-ethische kwesties geen fractiediscipline. Kamerleden kunnen naar eigen geweten stemmen. Dat geldt zowel in de Tweede Kamer als de senaat. In de Tweede Kamer stemden 106 leden voor het wetsvoorstel en 24 tegen. De tegenstemmers zitten vooral bij SGP, ChristenUnie en Forum. Opmerkelijk is dat veel CDA’ers voor stemden, ook fractievoorzitter Pieter Heerma.

Daardoor is het nog spannend of de Eerste Kamer later dit jaar ook instemt met het voorstel. Maar gezien de stemverhouding in de Tweede Kamer lijkt het waarschijnlijk dat ook de Eerste Kamer instemt. In de Tweede Kamer hebben de vier partijen die het voorstel indienen precies de helft van alle stemmen, 75. Maar in de Eerste Kamer hebben ze er slechts 33, terwijl er 38 nodig zijn voor een meerderheid.

Abortusklinieken

Nu kunnen ongewenst zwangere vrouwen zich voor een abortus melden bij een van de zestien abortusklinieken of bij sommige ziekenhuizen. Volgens het initiatiefwetsvoorstel kunnen vrouwen in een vroeg stadium van de zwangerschap ook naar de huisarts. Die kan tot negen weken zwangerschap de ‘abortuspil’ voorschrijven. Dat is overigens niet één pil, maar een set die op opeenvolgende dagen moet worden ingenomen.

Volgens de indieners is de gang naar de huisarts laagdrempeliger dan de tocht naar een verder gelegen abortuskliniek of ziekenhuis. De huisarts wordt gezien als vertrouwd, ook al werken er vaak meerdere huisartsen in een praktijk. Ongewenst zwangere vrouwen kunnen volgens de indieners makkelijker bij de huisarts terecht wanneer een abortus in hun kring op bezwaren stuit.

Nu meldt de helft van de ongewenst zwangere vrouwen zich, vaak in een vroeg stadium, eerst bij de huisarts, terwijl zij zonder verwijzing bij de abortuskliniek terechtkunnen. Dat betekent dat mogelijk een deel van de ingrepen bij de abortusklinieken wegvalt als de huisarts de abortuspil gaat voorschrijven. Dat kan volgens de SP het voortbestaan van het netwerk van zestien abortusklinieken in gevaar brengen. De subsidieregeling waarmee zij door het ministerie van Volksgezondheid gefinancierd worden, is gebaseerd op het aantal handelingen dat wordt verricht.