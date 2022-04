Tweede Kamer heeft grote twijfels over reparatie spaartaks

Staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer. Beeld ANP

In eerste instantie zal de Belastingdienst alleen de 60 duizend belastingplichtigen die binnen de wettelijke bezwaartermijn hun belastingaanslag aanvochten restitutie bieden. Daartoe is de overheid verplicht op grond van het kerstarrest van de Hoge Raad, dat de vermogensrendementsheffing (Box 3-belasting) illegaal verklaarde.

De Tweede Kamer heeft het kabinet begin februari per motie verzocht niet alleen de bezwaarmakers, maar álle ‘kleine spaarders’ te compenseren voor de veel te hoge belasting die ze betaalden over hun spaargeld. De spaarrente ligt sinds 2017 dichtbij 0 procent, maar spaarders moesten toch belasting betalen over een fictief spaarrendement. Volgens de Hoge Raad is dit in strijd met het Europese mensenrechtenverdrag.

Tijdens een commissiedebat over de reparatie van de Box 3-belasting zei Van Rij dat de Hoge Raad binnen een half jaar uitspraak doet in een andere rechtszaak tussen een Box 3-belastingplichtige en de Belastingdienst. Deze belastingbetaler heeft niet op tijd bezwaar gemaakt tegen zijn Box 3-aanslag, maar wil toch dat de overheid hem compenseert. Als de Hoge Raad in zijn voordeel beslist, moet de overheid de aanslagen van alle Box 3-gedupeerden herzien. Maar de Hoge Raad kan ook vinden dat de overheid niet verplicht is de niet-bezwaarmakers te vergoeden. In dat geval kan de regering zélf bepalen welke Box 3-belastingplichtigen geld terug krijgen en welke niet.

Kamer is niet gelukkig met keuzevarianten

Dat laatste zou de Tweede Kamer goed uitkomen, want die is niet gelukkig met de keuzevarianten die Van Rij biedt. De Kamer wil liefst alleen Nederlanders compenseren die sinds 2017 voornamelijk spaargeld hadden. Die groep is immers het meest gedupeerd door de gehate ‘spaartaks’. De Box 3-betalers met vastgoed en/of een effectenportefeuille hebben gemiddeld veel hogere rendementen gehaald in de genoemde periode en soms juist veel te weinig Box 3-belasting betaald.

Van alle privépersonen met vermogen heeft ongeveer 40 procent alleen spaargeld. Het vermogen van nog eens 16 procent bestaat voor minstens 75 procent uit spaargeld. Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt bovendien dat degenen met relatief weinig spaargeld en veel beleggingen gemiddeld veel rijker zijn dan de ‘pure spaarders’. Met uitzondering van de Groep-Van Haga voelt geen enkele Kamerfractie ervoor om ook miljonairs te verblijden met een belastingteruggave.

In de twee opties voor herstelbetalingen die Van Rij aan de Kamer presenteerde, is het echter niet mogelijk grote beleggers en vastgoedbezitters uit te sluiten. De ene variant geeft beleggers wel minder voordeel dan de andere, maar die ‘spaarvariant’ is juridisch kwetsbaarder dan de voor beleggers gunstiger variant. Als de Kamer de spaarvariant kiest, is de kans groter dat de Hoge Raad of een lagere rechtbank de overheid opnieuw terugfluit.

Geen garanties

De Kamerleden hebben sowieso geen goed gevoel over de hele kwestie. Een technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën werd dinsdag door de meesten als ‘alarmerend’ ervaren. Van Rij kan geen enkele garantie geven dat de door hem voorgestelde varianten stand zullen houden bij de rechter. De Hoge Raad heeft in zijn kerstarrest namelijk niet duidelijk gemaakt aan welke kenmerken de Box 3-belasting moet voldoen.

Ook zijn er geen harde garanties dat de Belastingdienst de herziening van miljoenen belastingaangiftes aankan, zeker niet omdat al die mensen in principe ook weer bezwaar kunnen maken tegen de nieuwe aanslag. Die zorgen over de uitvoerbaarheid van een massale teruggaveoperatie zouden voor de Tweede Kamer reden kunnen zijn om toch alleen de 60 duizend bezwaarmakers te compenseren.

Voor de belastingjaren 2021 tot en met 2024 gaat de gekozen herstelvariant wél voor alle Box 3-belastingplichtigen gelden, omdat over die jaren nog geen definitieve belastingaanslagen zijn opgelegd. In 2025 wil het kabinet een vermogensaanwasbelasting op basis van werkelijk rendement invoeren, een lang gekoesterde wens van de Tweede Kamer.