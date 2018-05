Tweede Kamer heeft een nieuwe, grotere vlag met ‘meer grandeur en klasse’

De Tweede Kamer heeft een nieuwe Nederlandse vlag. De nieuwe driekleur is groter, heeft een ronde voet, een chiquere uitstraling. Hij wordt vandaag in de plenaire zaal geplaatst, zo meldt Kamervoorzitter Khadija Arib.

‘Ik ben blij deze nieuwe vlag te kunnen presenteren. Deze nieuwe vlag past veel beter bij de grootte van de zaal en straalt zo wat meer grandeur en klasse uit in het Nederlandse huis van de democratie’, laat ze op de site van de Tweede Kamer weten.

Het idee om een vlag in de Tweede Kamer te Kamer te tonen als ‘symbool van de natie’, kwam vorig jaar van Kamerleden Kees van der Staaij (SGP) en Geert Wilders (PVV). Ze wezen erop dat in veel andere landen ook een vlag in het parlement hangt. Het was nog even zoeken waar de beste plek was. Na enig beraad werd gekozen voor een plek achter het rostrum: de tafel van Kamervoorzitter Arib.

Maar al snel kwam er kritiek op het formaat en het materiaal van de vlag, die is gemaakt door FaberExposize. De stof zou te glimmend zijn en door de vierkante voet, die deed denken aan een kaasblokje, kreeg de vlag als snel de bijnaam ‘kaasprikker’. Kamervoorzitter Arib beloofde dat er een ‘nog mooiere vlag’ zou komen.

De afgelopen maanden is stevig gediscussieerd over een nieuwe versie. De nieuwe vlag is ontworpen door huisarchitect Askon Eden en door een meubelmaker vervaardigd. Het ontwerp van de nieuwe vlag is goedgekeurd door de kunstcommissie van de Tweede Kamer.

De nieuwe Nederlandse vlag is 120 bij 180 centimeter en daarmee een slag groter dan de oude van 90 bij 50. Het vlaggendoek is gemaakt van het sterk geweven polyester, een stof die meestal wordt gebruikt om scheepsvlaggen van te maken. Stof dus die tegen een stootje kan, maar ook een klassieke uitstraling heeft. De ronde voet is gemaakt van perenhout en de mast van gepareld roestvrij staal.

Een ding blijft wel bij het oude: de plek waar de vlag in de Tweede Kamer staat. Enkele parlementariërs, onder wie PVV-Kamerlid Beertema, wilden dat de vlag ook zou worden verplaatst, zodat die vaker in beeld komt. Maar op dat verzoek is Arib niet ingegaan.