Tweede Kamer erkent uithongering Oekraïners in de jaren dertig als genocide

Oekraïne, 26 november 2022. Mensen zetten tijdens de jaarlijkse herdenking van de Holodomor kaarsjes bij het herdenkingsbeeld in Kyiv. Beeld Joris van Gennip

In totaal zijn er nu 32 landen die de Holodomor een genocide noemen. Ook het Europees Parlement heeft eind vorig jaar ingestemd met die erkenning. Oekraïne spoort bondgenoten zeer actief aan om dat te doen, om zo aandacht te vragen voor de reeds lange geschiedenis van Russische onderdrukking van en moord op Oekraïners.

In een tweet dankte de Oekraïense president Zelensky de Tweede Kamer dan ook voor het besluit: ‘Dingen bij de juiste naam noemen is de sleutel tot rechtvaardigheid.’

I welcome the recognition by 🇳🇱 House of Representatives of the Holodomor as a genocide. Calling things by their proper name is the key to justice. And to preventing the recurrence of these horrific crimes. Grateful to the 🇳🇱 for strong and multifaceted support of 🇺🇦 in the fight… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 7 juli 2023

Of het Nederlandse kabinet zich aansluit bij de erkenning van de Holodomor als volkerenmoord, is echter de vraag, hoewel alle regeringspartijen de motie hebben gesteund. In 2021 wilde toenmalig minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken daar nog niks van weten, zei ze in antwoord op vragen van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Volgens haar was er geen sprake van ‘eenduidige conclusies volgend uit wetenschappelijk onderzoek’ en zijn er geen uitspraken van internationale gerechtshoven over de kwestie, of ‘vaststellingen door de VN’.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Onder historici is er inderdaad discussie over de vraag of de Holodomor een genocide genoemd moet worden. Het staat in elk geval vast dat er in 1932 en 1933 miljoenen Oekraïners zijn omgekomen door welbewust beleid van Sovjetleider Stalin.

Boeren in de Oekraïense Sovjetrepubliek verzetten zich destijds tegen de grootschalige collectivisatie van de landbouw. Degenen die weigerden daaraan mee te werken, werden gedeporteerd naar Siberië. De rest van de boeren kreeg als straf onhaalbare graanquota opgelegd, terwijl de oogst in 1932 ook nog eens mislukte. Naar schatting vier miljoen Oekraïners stierven van de honger.

Zo probeerde Stalin het verzet van de Oekraïense boeren tegen de collectivisatie breken. Oekraïne beschouwt de Holodomor ook als poging om de Oekraïense identiteit en cultuur uit te roeien. In die tijd streefde Oekraïne naar meer autonomie en dat wilde Stalin de kop indrukken. Politieke en culturele kopstukken werden vervolgd en vermoord.

Maar niet alle historici zijn het erover eens of daarmee ook sprake is van genocide. Een argument dat tegen die erkenning pleit, is dat de term ‘genocide’ stamt van na de Holodomor. Hij werd in 1944 gemunt door de Pools-joodse jurist Raphael Lemkin; in 1948 nam de VN het Genocideverdrag aan.

Volgens de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) is het daarom de vraag of wat er in 1932 en 1933 in Oekraïne gebeurde strafbaar was volgens het toen geldende internationaal recht. De CAVV bracht op verzoek van de Kamer advies uit en concludeerde dat de Holodomor niet zonder meer genocide kan worden genoemd.

Bovendien wijst de CAVV, net als eerder het kabinet, op de definitie van genocide uit het Genocideverdrag. Daarin staat dat het een poging is om een nationale, etnische, raciale of religieuze groep geheel of gedeeltelijk uit te roeien. Politieke groepen of sociale klassen als boeren vallen niet onder die definitie.

Sommige historici vinden dat een te beperkte juridische benadering. Of iets genocide is, zou niet zuiver bepaald moeten worden door internationaal recht, maar met een historische blik, vindt bijvoorbeeld hoogleraar genocidestudies aan de UvA Ugur Üngör, zo zei hij in 2021 in zijn oratie.

Üngör wijst erop dat het Genocideverdrag een politiek document is. Stalin zelf wist het voor elkaar te krijgen om politieke groepen te schrappen uit de tekst van het verdrag: ‘Zich scherp bewust van de mogelijkheid van zelfbeschuldiging sloot hij op opportunistische gronden politieke groepen uit, omdat hij nu eenmaal zelf een aantal van zulke groepen had laten ombrengen.’ Ook voeren historici aan dat Raphael Lemkin zelf de Holodomor ‘een klassiek voorbeeld van Sovjetgenocide’ noemde.

‘Naar hedendaagse maatstaven’

Een Kamermeerderheid is er daarom van overtuigd dat de Holodomor als genocide geclassificeerd moet worden. Op advies van de CAVV is er wel een tekstuele aanpassing in de motie van D66-Kamerlid Sjoerdsma. De Kamer zegt dat de Holodomor ‘naar hedendaagse maatstaven’ erkend en veroordeeld moet worden als genocide.

Of dat genoeg is voor het kabinet om daarin mee te gaan is afwachten. In een vergelijkbare kwestie, die van de Armeense genocide, is het kabinet nog altijd niet overgegaan tot erkenning, ondanks aangenomen moties in de Tweede Kamer. In die casus past het kabinet een semantische truc toe door te spreken van ‘de kwestie van de Armeense genocide’.

Daarbij speelt mee dat Nederland Turkije niet tegen zich in het harnas wil jagen. Nederland heeft Turkije nodig voor de Europese migratiepolitiek en bovendien is Turkije een Navo-bondgenoot. Met Rusland spelen dergelijke belangen niet meer sinds dat land vorig jaar Oekraïne binnenviel.