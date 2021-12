Tweede Kamer doet ‘vriendelijk beroep’ op koning: ‘Stel de kroondomeinen open’

In november bleek dat koning Willem-Alexander subsidie heeft aangevraagd voor een deel van het kroondomein. De Tweede Kamer vraagt hem nu ‘een royaal gebaar’ te maken. Beeld ANP

De motie was vorige week ingediend bij het debat over de begroting van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit door een Kamerlid van regeringspartij D66, Tjeerd de Groot. Zij werd mede ondertekend door Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Het was, wat in de Kamer heet, een ‘spreekt uit’-motie. Dat betekent dat de minister er geen oordeel over hoefde te geven.

Verantwoordelijk minister Carola Schouten (ChristenUnie) zou de Kamer vermoedelijk hebben ontraden voor de motie te stemmen. Eerder al, in 2018, weigerde zij een aangenomen motie over openstelling van het kroondomein uit te voeren. Dat was volgens haar onder de toen geldende subsidievoorwaarden niet mogelijk. Inmiddels heeft zij die voorwaarden aangepast.

358 dagen open

Voor de komende zes jaar heeft de koning opnieuw subsidie aangevraagd, om de natuur te beheren. Onder het motto ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ heeft hij zich geschikt in het feit dat voor gebieden die beheersubsidie krijgen geldt dat ze 358 dagen per jaar opengesteld moeten zijn voor publiek.

Maar de koning heeft nu subsidie gevraagd voor een ander deel van het kroondomein. De hectares die al decennia tussen 15 september en 25 december zijn afgesloten voor publiek, kunnen dat op deze manier blijven. De rentmeester van de koning, Arno Willems, zei eind november dat voor dit gebied ‘natuurkwaliteit’ voorop staat. ‘Rust en stilte zijn belangrijk voor de natuur. Recreatie is daaraan ondergeschikt.’

‘Rustig jagen’

Wassenberg denkt al jaren dat de ware reden is dat er ongestoord gejaagd moet kunnen worden. Hij zei vorige week in de Kamer: ‘Zogenaamd om de natuur rust te geven, maar tijdens het broedseizoen – en dat is echt hét moment dat de natuur rust kan gebruiken – is het kroondomein gewoon open. Het gaat wel dicht tijdens het jachtseizoen, dus het kroondomein gaat niet dicht om de natuur rust te gunnen, maar om de jagers rust te gunnen tijdens de jacht.’

Volgens Willems is dat onjuist, maar intussen ligt er nu wel deze aangenomen motie. Wat die betekent? De Groot: ‘Nederland doet een vriendelijk beroep op de koning om zijn kroondomeinen toch open te stellen, omdat de mensen in deze coronatijden extra van de natuur willen genieten.’