De Europese agenda van premier Rutte doorbreekt dit jaar een oude parlementaire gewoonte: voor het eerst sinds mensenheugenis komt de Tweede Kamer volgende maand op een vrijdag voltallig bijeen. Op de agenda staat dan het tweede bedrijf van de Algemene Politieke Beschouwingen. Dat is altijd op donderdag, maar dan is dit jaar een belangrijke Europese top gepland waar Rutte niet wil ontbreken.

Rutte in de Tweede Kamer. Foto HH

Vergaderen op vrijdag is doorgaans een taboe in de Kamer, een premier die permissie krijgt om het belangrijkste debat van het jaar te onderbreken al evenzeer. Alleen lichamelijk ongemak werd in het verleden geaccepteerd als excuus. Zo vroeg premier Van Agt een keer om uitstel omdat hij zich niet lekker voelde. Ruud Lubbers moest zich ooit gedurende het debat door zijn vice-premier laten vervangen omdat hij zijn stem kwijt was.

De reguliere vergaderdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag. De maandag wordt al veel gebruikt voor technische beraadslagingen. Toen het Kamerlid Louis Bontes in de vorige regeerperiode voorstelde om met vrijdagse vergaderingen de bomvolle agenda van de Kamer wat te ontlasten, kreeg hij bijzonder weinig bijval. De vrijdag willen de meeste Kamerleden vrijhouden voor werkbezoeken en andere vormen van verdieping.

Per koets

Een extra handicap is de vrijdagse ministerraad, waardoor bewindslieden een groot deel van de dag niet beschikbaar zijn voor debatten. Van oudsher zijn de maandag en de vrijdag geen vergaderdagen, omdat Kamerleden vroeger die dagen benutten om per koets vanuit de provincies naar Den Haag te reizen.

Toch is de beslissing dit keer geruisloos genomen toen in het voorjaar duidelijk werd dat de premier afstevende op een agendaprobleem en hij voorzichtig informeerde of daar iets aan te doen was. De Algemene Politieke Beschouwingen zijn traditiegetrouw op de woensdag en donderdag na Prinsjesdag, de derde dinsdag van september. Op donderdag 20 september heeft Rutte echter een informele top met de andere Europese regeringsleiders, onder meer om het nieuwe Europese immigratiebeleid verder vorm te geven.

Ruttes verzoek om een dag pauze in de algemene beschouwingen stuitte binnenskamers op weinig bezwaren, zeggen ingewijden. Hij zal nu op woensdag de hele dag luisteren naar kritiek en vragen vanuit de Kamer over de rijksbegroting voor 2019. Op vrijdag reageert hij in de Kamer, in een debat dat doorgaans de hele dag en avond in beslag neemt.