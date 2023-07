Tweede Kamer bijt zich stuk op de teflonlaag van vervuiler Chemours: ‘Ik vind het kil, ik vind het koud’

De Tweede Kamer ontvangt de directeur van Chemours Nederland, An Lemaire, voor een hoorzitting. Het bedrijf zou al decennia op de hoogte zijn van de gezondheidsrisico’s van pfas. Beeld David van Dam voor de Volkskrant

‘Ik vind het kil, ik vind het berekenend, ik vind het koud’, vatte CDA-Kamerlid Harmen Krul woensdag onder luid applaus van de tribune de parlementaire frustraties samen tijdens een korzelige hoorzitting over de vervuiling door het Dordtse chemiebedrijf Chemours. ‘Ik heb gisteren een hoorzitting in deze zaal gehad over de NS’, zei Krul, ‘en ik heb daar over zoiets banaals als treinen die uitvielen meer empathie en reflectie gemerkt dan ik nu proef bij de organisatie hier tegenover mij.’

Chemours-bestuurders An Lemaire en Frenk Hulsebosch waren op het matje geroepen na twee uitzendingen van Zembla over de verontreiniging rondom de Dordtse teflonfabriek. Daarin stelde de Utrechtse milieuchemicus Chiel Jonker vast dat de concentratie van poly- en perfluoralkylstoffen (pfas) in de wateren rond de Merwedestad tot wel 12 duizend keer boven de RIVM-norm ligt.

Over de auteur Jonathan Witteman is economieverslaggever van de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over sociale zekerheid, ongelijkheid en technologie.

Het Amerikaanse chemiebedrijf DuPont, de rechtsvoorganger van Chemours, stortte de voorbije decennia duizenden kilo’s van de inmiddels verboden pfas-soort C8 in de Merwede of op lokale afvalhopen. In de Verenigde Staten moesten DuPont en Chemours in 2017 na een slepende rechtszaak meer dan 600 miljoen euro schadevergoeding betalen voor het lozen van C8 in West Virginia. Het bedrijf wist toen al decennia dat de stof kankerverwekkend is. Het gifschandaal werd in 2019 vereeuwigd in de film Dark Waters.

Prostaatkanker of inwendige ontstekingen

Zembla liet in de uitzending ex-medewerkers en omwonenden aan het woord die ervan overtuigd zijn dat hun leukemie, prostaatkanker of inwendige ontstekingen te wijten zijn aan blootstelling aan de giftige stoffen van de fabrikant van het teflon in onze koekepannen, pizzadozen en bakpapier. Zo bleken Dordtse medewerkers bij metingen van DuPont uit 2005 tot wel 11 duizend microgram C8 per liter in hun bloed te hebben, 1.600 keer hoger dan de veilige grens.

Er stond woensdag tijdens de hoorzitting in de Troelstrazaal dus heel wat op het spel voor Chemours-bestuurders Lemaire en Hulsebosch. Chemours is door de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden voor de rechter gedaagd wegens de milieuschade die het bedrijf heeft aangericht.

De pfas-vervuiling is zo erg dat het RIVM Drechtstedelingen vorig jaar waarschuwde geen groenten meer te eten uit moestuinen op minder dan een kilometer van de Chemours-fabriek. Strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq bereidt een massa-aangifte voor tegen Chemours, waarbij 400 omwonenden zich hebben aangesloten.

‘Emissies uit het verleden’

Vooral Lemaire leek er tijdens de hoorzitting een sport van te maken om zo vaak mogelijk het woord ‘verleden’ te laten vallen, en zo de suggestie te wekken dat Zembla alleen maar bezig was oude koeien uit een vervuilde sloot te halen. ‘Met name het verleden heeft geleid tot zorgen bij omwonenden. We zijn ons bewust van de zorgen over de emissies uit het verleden.’

Over het nu wilden Lemaire en Hulsebosch het echter nauwelijks hebben. Op de vraag van VVD-Kamerlid Erik Haverkort hoe Chemours gaat helpen om de milieuschade op te ruimen, bleven ze het antwoord schuldig, zoals ook op andere vragen van Kamerleden meestal geen antwoord kwam. Haverkort stelde zijn vraag omdat de door DuPont en Chemours geloosde pfas-soorten ook bekendstaan als ‘eeuwige chemicaliën’, die in het milieu vrijwel niet afbreken, en dus zonder schoonmaakactie ook nog in de grond zullen zitten als de deelnemers aan de hoorzitting zelf al lang en breed zes voet onder de grond liggen.

Over die vervuiling wilden Lemaire en Hulsebosch het echter niet hebben, ook vanwege de lopende rechtszaak van de Drechtsteden tegen Chemours. De twee bestuurders wilden alleen kwijt dat Chemours en DuPont altijd ‘op verantwoorde wijze en proactief gewerkt’ hebben.

Typisch twee bestuurders uit een teflonfabriek, dacht milieuchemicus Chiel Jonker terwijl hij tijdens het werk met ergernis naar het verhaal van Lemaire en Hulsebosch zat te luisteren. ‘Het was alsof ze vuilafstotend waren: alle kritiek gleed van hen af als van teflon.’