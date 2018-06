Tweede Kamer belooft zichzelf met historische klimaatwet: Nederland wordt snel groener

Goedemiddag, bijna drie jaar na de eerste proefballon van Jesse Klaver en Diederik Samsom presenteerde de Kamer vandaag gebroederlijk de nieuwe Klimaatwet. Verder prees minister Wiebes zich gelukkig: hij moet razendsnel duizenden Groningse woningen versterken, maar wel veel minder dan hij dacht.

WETSVOORSTEL VAN DE DAG

Daar is-ie dan: de Klimaatwet

Het is veel meer dan Europa van Nederland eist, maar minder dan een deel van de ondertekenaars een jaar geleden voor ogen had: de allereerste Nederlandse Klimaatwet. Vandaag presenteerden de coalitiepartijen samen met GroenLinks, PvdA en SP hun gezamenlijke voorstel voor de wet die de vrijblijvendheid uit het nationale milieubeleid moet halen. Een historisch akkoord zonder meer.

In de Klimaatwet stelt Nederland zichzelf twee harde eisen. Ten eerste moet de uitstoot van broeikasgassen in 2050 zijn verminderd tot een niveau dat 95 procent lager ligt dan in 1990. Daarnaast willen de partijen dat de energieproductie in 2050 CO2-neutraal is. Dit kan door in te zetten op hernieuwbare energie en door gebruik te maken van energie uit kerncentrales en ondergrondse CO2-opslag.

Daarmee stellen de initiatiefnemers zich een veel ambitieuzer doel dan waartoe internationale verdragen Nederland verplichten. De Europese Unie streeft naar een reductie van 80 procent van de broeikasgassen in 2050. Het kabinet zal ieder jaar kijken of Nederland nog op koers ligt om de eigen doelen te halen. Dat gebeurt iedere vierde donderdag van oktober, die voortaan Klimaatdag zal heten.

Historisch! Vandaag tekent het CDA met 6 andere partijen een breed gedragen Klimaatwet. Samen bouwen we op een duurzame wijze aan een land dat we door willen geven. #Klimaatwet #cda pic.twitter.com/z6MZIyN5tm CDA

In vergelijking met de initiatiefwet die GroenLinks, PvdA, SP, D66 en ChristenUnie vorig jaar aan de Tweede Kamer voorlegden, is de Klimaatwet wel afgezwakt. In die conceptwet stond nog de tussentijdse 'doelstelling' om de hoeveelheid broeikasgassen in 2030 met minimaal 55 procent te reduceren. Die 55 procent is in het nieuwe voorstel veranderd in 49 procent en de doelstelling in een 'streven'.

Daarnaast stond in het oude wetsvoorstel dat Nederland vanaf 2051 nog slechts hernieuwbare energie mag gebruiken. Deze formulering is afgezwakt: het nieuwe doel is CO2-neutraliteit, waarvoor niet alle 'oude energie' het land uit moet zijn. Samen met het verzachte doel voor 2030 zijn dat precies de aanpassingen waarover Volkskrant-verslaggever Yvonne Hofs vorige week al berichtte.

In de Klimaatwet vrijwaren de initiatiefnemers zich van claims van organisaties als Urgenda, die zich wel eens bij de rechter zouden kunnen melden als een van de doelstellingen niet worden gehaald. 'Het doel wordt wel vormgegeven (...) als beleidsdoelstelling om de juridische kwetsbaarheid te verminderen.' Daarmee kunnen de genoemde grenswaarden niet bij de rechter worden afgedwongen.

(DRINGEND) ADVIES VAN DE DAG

‘Versterk huizen in Groningen’

Leden van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), voorafgaand aan de persconferentie. In het midden inspecteur-generaal van de SodM Theodor Kockelkoren. Foto ANP

Ondanks het versneld terugschroeven van de gaswinning in Groningen moeten duizenden woningen in de provincie zo snel mogelijk worden versterkt. Die dringende oproep deed het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vandaag aan minister Wiebes van Economische Zaken. 'De versterking duurt langer dan acceptabel is' oordeelde inspecteur-generaal Theodor Kockelhoven scherp.

Het gewichtige advies volgt op een beslissing van de minister om het versterken van huizen in het Groningse aardbevingsgebied uit te stellen. Wiebes hoopte dat nieuw onderzoek zou uitwijzen dat, nu de gaswinning uiterlijk in 2030 naar nul gaat, er minder ingrijpende - lees: minder dure - maatregelen nodig zou zijn om de Groningers van een veilige situatie in hun eigen woonkamer te verzekeren.

Die pas op de plaats komt Wiebes nu goed uit. Het SodM dringt er weliswaar op aan om vijfduizend panden zo snel mogelijk te versterken, maar zegt ook dat de eerder geplande versterking van 17 duizend andere huizen niet langer nodig is. Omdat de winning al meer dan gehalveerd is en de gaswinning binnen afzienbare tijd naar nul gaat, zijn de veiligheidsrisico's volgens het SodM kleiner geworden.

De nieuwe rapportage kan zo door zowel regionale bestuurders als de minister als bewijs voor hun gelijk worden uitgelegd. De Groningse bestuurders zien in het advies een afrekening met Wiebes' getreuzel. De minister kan op zijn beurt stellen dat zijn sterk bekritiseerde pas op de plaats gerechtvaardigd was. Hij heeft nu een vrijbrief in handen om de dure versterking van 17 duizend panden af te blazen.

EN DAN NOG EVEN DIT

Slob redt Limburgse examens

Leerlingen van het VMBO Maastricht. Foto ANP

'Ik maak gebruik van mijn bevoegdheden om de cijfers voor het centraal examen te handhaven.' Met die woorden haalde minister Slob (Voortgezet Onderwijs) vanmiddag een last van de schouders van de leerlingen van het VMBO Maastricht die vorige week hoorden dat ze door fouten van de school geen diploma kregen.

Slob handhaaft de cijfers voor de centraal examens tot 1 januari 2019, zodat veel van de 354 gedupeerde leerlingen in de zomer de missende voldoendes voor hun schoolexamens kunnen halen. Dat wordt een fikse klus: volgens de minister zijn duizenden toetsen niet gemaakt, met name voor de vakken wiskunde en Engels.

Slecht nieuws: De wantoestand bij VMBO Maastricht blijkt nog erger te zijn dan verwacht. Goede nieuws: CE cijfers blijven staan, leerlingen kunnen naar MBO, conform wens CDA. Reparatie van duizenden (!) fouten in SE onder begeleiding van externe examencommissie. Michel Rog

Nederland vangt Lifeliners op

Migranten op de Lifeline. Foto AP

Nederland neemt maximaal 20 van de ruim 230 migranten op die al dagen op het reddingsschip Lifeline vastzitten. Volgens het kabinet gaat het om een eenmalige geste uit humanitaire overwegingen. De 230 migranten, die al bijna een week op een geschikte haven wachten, worden verdeeld over in totaal acht landen. Naast Nederland zijn dit Malta, België, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg en Portugal.

De ronddobberende Lifeline groeide de afgelopen dagen uit tot symbool van het ontoereikende migratiebeleid van de Europese Unie. Donderdag overlegt de Europese Raad, de verzameling leiders van alle EU-landen, tijdens een officiële Europese top over een structurele oplossing voor de toestroom van migranten.

