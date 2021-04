Tweede golf in India piekt terwijl pelgrims zich verdringen voor een bad in de Ganges

Het is dringen geblazen in de Ganges tijdens het Indiase hindoefeest Kumbh Mela. Beeld AP

Zo verdrongen zich maandag bijna 1 miljoen hindoes in het Noord-Indiase Haridwar voor een onderdompeling in de heilige Ganges. De pelgrims uit het hele land hopen met hun rituele bad in het kader van de Kumbh Mela (Kruikenfeest), een van de belangrijkste hindoefeesten, hun zonden weg te wassen en verlost te worden van de cyclus van geboorte en dood. Weinig mensen in de menigte langs de rivier droegen een mondkapje.

Epidemiologen hadden de regering gevraagd de Kumbh Mela af te gelasten, uit angst dat het festival zich zou ontwikkelen tot een superspreader event, maar de hindoe-nationalistische BJP-regering van premier Narendra Modi zag daarvan af. Wel werd het weken durende festival bekort. De deelstaatpremier van Uttarakhand, Tirath Singh Rawat (BJP), zei vorige week dat ‘het geloof in God de angst voor het virus zal overwinnen’.

India boekte maandag een recordaantal van 168.912 nieuwe covid-19-besmettingsgevallen en kwam daarmee op een totaal aantal besmettingen sinds het begin van de pandemie van 13,53 miljoen. India haalde daarmee Brazilië in als op één na zwaarst getroffen land (in absolute aantallen), na de Verenigde Staten met 31,2 miljoen gevallen. Maandag werden 904 Indiase coronadoden geteld, het hoogste aantal in vijf maanden.

Laksheid in naleving

Corona-experts wijten de snelle opmars van de tweede golf, na een dal met minder dan 10.000 nieuwe gevallen begin februari, aan de heropening van de Indiase economie na de heftige lockdown van vorig jaar (die miljoenen dagloners van werk en inkomen beroofde en tot de ergste crisis in decennia leidde) en een algehele laksheid in het naleven van de coronaregels, zoals het dragen van mondkapjes en inachtneming van de sociale afstand.

De Indiase regering doet er vrijwel niks aan. Niet alleen hindoefestivals als de Kumbh Mela worden gedoogd, ook verkiezingsbijeenkomsten in vier grote deelstaten die deze maand regionale verkiezingen houden. Zo waren er maandag twee rally’s in West-Bengalen waar premier Modi sprak. Zijn hindoe-nationalistische BJP neemt het daar op tegen een machtige lokale partij, de centrumlinkse TMC van deelstaatpremier Mamata Banerjee.

‘Het is met 1,2 miljoen actieve coronagevallen en een dagelijks aantal besmettingen dat richting 200.000 gaat bizar om politieke bijeenkomsten en een massale Kumbh Mela te houden’, stelde de politiek commentator Shekhar Gupta op Twitter. Schattingen van de invloedrijke Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit wijzen erop dat het aantal coronagevallen in India binnen twee maanden nog eens kan verdubbelen.

Vaccintekorten

Terwijl het einde van de tweede golf dus nog allerminst in zicht lijkt, is nog geen 4 procent van de 1,4 miljard Indiërs gevaccineerd. De vaccinatiecampagne wordt weliswaar deze weken opgeschroefd, maar vaccintekorten in veel deelstaten bemoeilijken de voortgang. Een deskundigencommissie van de Indiase medicijnenwaakhond adviseerde daarom maandag tot een spoedgoedkeuring van het Russische Spoetnik V-vaccin, als derde goedgekeurde vaccin naast de twee in India ontwikkelde vaccins die momenteel in gebruik zijn.

Grote zorgen zijn er inmiddels over de economische gevolgen van de tweede golf, vooral in het zwaar getroffen Maharashtra, de westelijke deelstaat waarin ook India’s economische hoofdstad Mumbai ligt. Maharashtra overweegt een nieuwe lockdown, de tweede sinds de rampzalige landelijke lockdown van vorig jaar. De Indiase munt, de roepie, zakte maandag diep weg. De index van de beurs van Mumbai kelderde 3,7 procent.