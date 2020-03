‘Tweede coronagolf inmiddels begonnen’

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Beeld BSR Agency

Het aantal coronapatiënten in Nederland stijgt, maar het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen in Brabant daalt sinds twee dagen. In het begin van vorige week werden dagelijks nog rond de 25 nieuwe, ernstig zieke coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen opgenomen, vrijdag daalde dit aantal naar 15. En zaterdag naar 10. Dat zegt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth TweeSteden-ziekenhuis in Tilburg en voorzitter van Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Brabant.

De daling kán betekenen dat de grootste piek van het Brabantse carnaval voorbij is, zegt Berden. ‘Dat is de hypothese die we nu hebben. Het betekent zéker niet dat het rustig is in Brabant, want we verwerken een enorme toestroom. Maar wel dat we even een soort rustpauze hebben.’

Hier achteraan komt namelijk een tweede, omvangrijkere golf die zich nu over heel Nederland verspreidt, zegt hij. ‘Het is zeker dat deze golf door de rest van het land gaat rollen. Daar is geen twijfel over, en die golf is serieus. In de rest van het land zien we het aantal ziekenhuisopnamen nu toenemen: in Limburg, in Gelderland, in Rotterdam. Ook in de gebieden in Brabant die niet in de eerste piek zaten. Hoe heftig dat gaat worden, weten we niet. De komende dagen zijn daarin cruciaal.’

Volgens Berden is de grotere golf inmiddels begonnen in Brabant en is het aantal ziekenhuisopnamen vanwege corona in Brabant sinds zondag toegenomen met 27. ‘We hadden gehoopt dat het later zou zijn. Het is toch relatief snel gegaan.’

Op dit moment liggen er ongeveer 110 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen. Van hen liggen er 35 op de intensive care. Het gaat om ernstig verzwakte patiënten met longontstekingen en insufficiënte ademhaling. In totaal zijn er momenteel in Brabant 140 plaatsen op de intensive care beschikbaar voor coronapatiënten.

Scenario’s

Berden stelt dat de ziekenhuizen sinds het begin van de uitbraak met verschillende scenario’s werken. ‘Van maandag tot en met donderdag was er een zeer sterke stijging in het aantal ziekenhuisopnamen’, zegt Berden. ‘Het ging zo hard dat wij dachten: als dit zich doorzet, gaan we het vanaf zondag al niet meer redden.’

Bestuursvoorzitter van het Elisabeth TweeSteden-ziekenhuis Bart Berden (links) en burgemeester van Tilburg Theo Weterings. Beeld Kiki Groot

Toen zich vrijdag en zaterdag een daling inzette in het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen, kwam het scenario van de carnavalsgolf naar boven. ‘Grote, intensieve bijeenkomsten van mensen blijken van invloed op de verspreiding van het virus. Wij vermoeden dat deze eerste golf zich vanuit drie carnavalshaarden heeft ontwikkeld, en dat de ernstigste patiënten daarvan nu in de ziekenhuizen liggen. Die haarden liggen in de buurt van Tilburg, Breda, Uden en Veghel.’

Door het carnaval is Brabant veel sneller in staat van paraatheid geraakt dan de rest van Nederland, zegt Berden. ‘Brabant lag helaas voor op de rest, ook in de opschaling van de capaciteit op de intensive care. Door de maatregelen die zijn genomen, zou dit wel eens gunstig kunnen uitpakken voor de andere delen van Nederland. Het is een theorie, maar het is mogelijk dat de verspreiding in Brabant en de rest van het land nu wat minder fel zou kunnen verlopen dan in Italië.’

‘Let op’, zegt hij. ‘De daling van nu heeft nog niets te maken met de maatregelen die afgelopen week zijn genomen. Mensen vergissen zich hierin. Het is te simpel om te denken dat een maatregel meteen de volgende dag effect zal hebben. We weten pas over zo’n anderhalve week wat de nieuwe maatregelen zullen doen.’

Mondkapjes

Berden zegt zich grote zorgen te maken over de beschikbaarheid van mondkapjes en andere beschermingsmiddelen voor het zorgpersoneel. ‘Er is een enorm tekort aan mondkapjes en dat werkt demotiverend voor de mensen die bij ons in de frontlinie staan. Zij moeten naar al deze patiënten toe. En ze zeggen tegen mij: kom niet bij ons aan met het bericht dat de mondkapjes op zijn. Dit is mijn grootste zorg op dit moment.’

Het lukt het ministerie en andere instanties maar moeilijk om de ziekenhuizen te helpen bij het verkrijgen van mondkapjes, zegt Berden. ‘Ze onderhandelen op hoog niveau hierover met de Franse overheid. We hebben er zelf net weer tweeduizend kunnen vinden via het Radboud UMC. Maar eigenlijk wil je daar niet mee bezig zijn. Wij staan nu per patiënt één bezoeker met één mondkapje per dag toe. Ik hoorde dat er huisartsen zijn die nog net een voorraad bij de Praxis hebben kunnen vinden. En ondertussen zie ik dat ze buiten de ziekenhuizen ook worden gebruikt. Mochten er burgers zijn die aan aanzienlijke hoeveelheden mondkapjes kunnen komen: alsjeblieft, geef ze aan ons.’

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Nederland is zaterdag gestegen met 155 tot in totaal 959 patiënten, zo maakte het RIVM bekend. In Brabant groeide het aantal patiënten met 43 tot 403. Vrijdag kende deze provincie nog de grootste stijging op een dag – toen kwamen er 87 coronapatiënten bij.

Tilburg is in Brabant tot nu toe de grootste brandhaard met 68 vastgestelde besmettingen. Daarna volgen Breda (64), Meijerijstad (30) en Uden (28). Volgens het RIVM is het aantal sterfgevallen door het coronavirus in Nederland zaterdag gestegen tot twaalf. De helft daarvan komt uit Brabant. In Uden, Goirle, Etten-Leur, Zundert, Eindhoven en Roosendaal stierven mensen aan het nieuwe virus – ze hadden ook onderliggende klachten.