Tweede Conservatieve stembusnederlaag in korte tijd: Boris Johnson ‘botst’ op noordelijke Rode Muur

Kim Leadbeater na haar overwinning in kiesdistrict Batley and Spen. Beeld AP

Labour behaalde 323 stemmen meer dan de Conservatieven, wat een grote domper is voor premier Boris Johnson. Zijn Conservatieven waren favoriet om te winnen in het district, temeer omdat de charismatische socialist George Galloway veel stemmen van moslims weg zou halen bij Labour. Dat plan leek te werken, tot de affaire-Hancock. De weigering van Johnson om zijn overspelige minister van Volksgezondheid te ontslaan wegens het schenden van de coronaregels, blijkt slecht te zijn gevallen.

Johnson voelde reeds nattigheid en verklaarde tijdens een bezoek aan het kiesdistrict, eerder deze week, dat hij Hancock na de bekendmaking van het nieuws had ontslagen. Dit was een glasharde leugen. De premier had juist gezegd dat de zaak wat hem betreft was afgedaan, nadat Hancock zijn excuses had aangeboden. Een dag later zag Hancock zelf in dat zijn situatie onhoudbaar was, waarna hij zijn ontslag bij Johnson indiende.

Bij haar overwinningstoespraak bedankte Leadbeater onder meer de politie voor de bescherming die ze kreeg. De campagne werd ontsierd door intimidatie, bedreigingen en dubieuze propaganda. Door Leadbeaters zege is de positie van Labourleider Keir Starmer voorlopig weer veilig. In Downing Street, echter, zullen de alarmbellen afgaan. Het is de tweede Conservatieve stembusnederlaag in twee weken tijd.