Tweede Canadees in handen van Chinese staatsveiligheidsdienst

Het is niet duidelijk of de zaken op zichzelf staan of verband houden met de dreiging van de Chinese overheid om Canada te straffen voor de arrestatie van een Chinese zakenvrouw, tien dagen geleden. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde voor ‘ernstige gevolgen’ als Canada niet onmiddellijk Meng Wanzhou, de financiële topvrouw van het telecombedrijf Huawei, zou vrijlaten. Meng zat in een Canadese cel in afwachting van een mogelijk uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten. Ze is op borgtocht vrij.

De nationalistische tabloid Global Times trok vandaag in een commentaar van leer tegen Canada. Canada moet zich ‘distantiëren van het Amerikaans hegemonisme’ en laten zien dat het ‘niet de 51ste staat van de VS is’ door Meng onvoorwaardelijk vrij te laten.

Michael Spavor is een zakenman, die gespecialiseerd is in Noord-Korea. Als een van de weinige westerlingen die de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft ontmoet, zou hij de drijvende kracht zijn geweest achter het bezoek van de Amerikaanse basketballer Dennis Rodman. Hij heeft in Dandong, een Chinese stad aan de Noord-Koreaanse grens, een eigen bedrijf: Paektu Culturele Uitwisseling.

In 2014 werd een Canadees missionarisechtpaar dat voedselhulp voor Noord-Koreanen organiseerde en een populair koffiehuis uitbaatte, in dezelfde stad als Spavor opgepakt op verdenking van spionage. De vrouw kwam op borgtocht vrij, de man zat twee jaar in een Chinese cel. Deze zaak werd destijds gezien als een Chinese poging om Canada onder druk te zetten wegens de arrestatie van een Chinese luchtvaartspecialist die in de Verenigde Staten werd beschuldigd van diefstal van militaire informatie. China heeft altijd ontkend dat er een verband tussen die zaken was.

De Chinese staatsveiligheidsdienst heeft zeer ruime bevoegdheden om mensen als verdachte of getuige langdurig vast te houden voor ondervragingen – als de nationale veiligheid in het geding is kunnen verdachten tot zes maanden worden gedetineerd zonder toegang tot rechtshulp.