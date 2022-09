Tweede aanmeldcentrum asielzoekers komt niet in Bant: te weinig draagvlak

Bewoners van Bant protesteren begin juli tegen de komst van het aanmeldcentrum. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldt het besluit in een brief aan de gemeenteraad van Noordoostpolder, waar Bant onder valt, aldus Omroep Flevoland maandag. De brief is mede namens staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid gestuurd. Een woordvoerder van het COA bevestigt dat het verzoek aan de gemeente tot het faciliteren van een aanmeldcentrum is ingetrokken. De hoop is nog wel dat er een andere locatie in de gemeente gevonden kan worden met plek voor 250 tot 300 asielzoekers.

Waarop het COA de hoop baseert dat daarvoor wel draagvlak is, blijft vooralsnog onduidelijk. In de gemeente Noordoostpolder staat al een asielzoekerscentrum (azc), waar duizend asielzoekers verblijven. In reactie op het nieuws dat het kabinet een aanmeldcentrum in Bant wilde, zei burgemeester Roger de Groot begin juli tegen de Volkskrant dat wat hem betreft met duizend asielzoekers het maximum was bereikt: een belofte van zijn voorganger in 2016 toen over de uitbreiding van het azc werd gesproken.

De vraag is nu wat het kabinet gaat doen. Eerder heeft staatssecretaris Van der Burg gezegd niet tot dwang over te willen gaan, waarbij de landelijke overheid een gemeente overrulet. Recentelijk deed het kabinet dat voor het eerst met de gemeente Tubbergen, die protesteerde tegen de opvang van asielzoekers in een hotel.

Volgens een woordvoerder van Van der Burg ‘is en blijft alle inzet erop gericht om in goed overleg tot een vervolg te komen’, in het geval van Noordoostpolder. De gesprekken worden de komende tijd voortgezet.

Wetsvoorstel kan gemeenten dwingen

Het kabinet werkt aan wetsvoorstel waarmee gemeente gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen. Dat moet dit najaar worden besproken in de Tweede en Eerste Kamer. Als het aan de Van den Burg ligt, gaat de maatregel al op 1 januari in.

In de tussentijd maakt het kabinet gebruik van een al bestaande regeling: het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium. Als het in het nationaal belang is, mag het Rijk de beslissingsbevoegdheid van een gemeente overnemen. In het geval van Tubbergen wijzigde Van der Burg het bestemmingsplan, waardoor er toch asielzoekers opgevangen konden worden.

De noodzaak tot het vinden van meer opvanglocaties is groot. Bij het tot nu toe enige aanmeldcentrum in Nederland in Ter Apel is geregeld te weinig plek. Asielzoekers moesten daardoor met regelmaat ’s nachts buiten slapen. Ook zijn er enige malen vechtpartijen geweest. Hulporganisaties spreken van schrijnende humanitaire situaties.

Noodopvanglocaties bieden tot nu ook te weinig soelaas. Een tweede aanmeldcentrum, dat met 250 tot 300 plekken significant kleiner is dan Ter Apel met zijn tweeduizend plekken, had een bijdrage moeten leveren aan het oplossen van de opvangcrisis.