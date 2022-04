Twee zakken per gezin: bij de bakkers in Beiroet is het brood op rantsoen

Op 13 april staat er ’s ochtends vroeg al een rij bij bakkerij Baydoun in Beiroet. Beeld Aline Deschamps voor de Volkskrant

In Libanon staan lange rijen voor de bakkerijen, nu de tarweprijs wereldwijd door het dak gaat als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Opvallend genoeg heeft niemand het over die oorlog. Libanezen zitten al twee jaar klem in een zware economische crisis. Aan vrijwel alles is een tekort.

Uit de kleine bakkerij Baydoun in Beiroet klinkt geschreeuw. Een klant is boos dat hij maar twee zakken brood heeft gekregen. ‘Geef me nog een zak’, roept de 65-jarige Joseph Chalhoub. ‘Ik heb twee gezinnen te onderhouden!’ Zijn mondhoek trilt als hij uit het winkeltje naar buiten beent. Zijn kinderen en hij hebben twee dagen zonder brood gezeten.

In Libanon kijkt niemand daar nog van op, nu brood in hoog tempo een schaars goed dreigt te worden. Veel bakkers hebben hun deuren gesloten, en bij andere vestigingen staan lange rijen. De gangbare verklaring luidt: Rusland viel Oekraïne binnen en omdat beide landen grote graanexporteurs zijn, ging de mondiale tarweprijs door het dak. Sindsdien stokt de toevoer naar landen in de Arabische wereld. Maar Chalhoub ziet dat allemaal anders en bij de bakkerij is hij lang niet de enige. ‘Deze propaganda is kunstmatig gecreëerd, zodat de regering de prijzen kan opdrijven. Het zijn allemaal leugenaars, en iedereen verdient eraan, ook de meelfabrieken en de bakkerijen.’

Twintig dagen wachten

Over de schuldvraag later meer. Vaststaat dat de winkeleigenaren, vader en zoon Shouman, sinds twintig dagen wachten op een nieuwe lading meel. Dagelijks hangen ze aan de lijn bij de fabriek. ‘Telkens horen we: morgen, morgen, morgen’, zegt Ali Shouman (25) hoofdschuddend.

Stokbroden, croissantjes en zoetigheid zijn er in de winkel genoeg, daar gaat geen tarwemeel doorheen. Heel anders is dat met de voedzame platbroden, een soort XXL-pita’s. Libanezen gebruiken ze als eetbaar bestek: je scheurt ze in repen en doopt ze in de hummus of olijfolie. Voor een gesubsidieerde prijs van 50 eurocent kun je in de bakkerij een zak met zes platbroden krijgen.

Ali Shouman is samen met zijn vader eigenaar van bakkerij Baydoun. Begin deze week besloten ze per gezin maximaal twee zakken brood te verkopen. Beeld Aline Deschamps voor de Volkskrant

Begin deze week namen vader en zoon een drastisch besluit: ieder gezin krijgt maximaal twee zakken. Niemand wordt voorgetrokken, ook niet nu het ramadan is en veel mensen extra willen inslaan voor de iftar. En als je een uurtje later terugkomt voor een extra zak? Kansloos, grijnst hoofdverkoper Sadiq al-Nahas (21). ‘Ik herken alle gezichten.’ Toch loopt een man even later met een derde zak naar buiten. ‘Voor iemand anders’, pruttelt hij voor hij vlug de bakkerij verlaat.

Lepe tussenhandelaren

Opvallend genoeg heeft niemand het in de bakkerij over de catastrofale Russisch-Oekraïense oorlog. Niemand geeft president Poetin de schuld, niemand begint over schokken op de wereldmarkt. Libanezen zitten sinds twee jaar klem in een zware economische crisis, en zijn van lieverlee gewend geraakt aan schaarste. Medicijnen, stroom, kookolie, suiker, benzine, aan vrijwel alles is een tekort. De aloude vuistregel dat er in tijden van schaarste grof geld te verdienen valt, laat zich iedere dag gelden. Vorige zomer stonden er urenlange rijen bij de pompstations: niet omdat de benzine op was, maar omdat lepe tussenhandelaren de voorraad opspaarden en zo de prijs kunstmatig opdreven.

Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne gebeurt er iets vergelijkbaars met brood, zegt Rami Zurayk, hoogleraar voedselzekerheid aan de American University of Beirut. ‘Om maar gelijk een misverstand uit de weg te ruimen: er is nog genoeg tarwe op de wereldmarkt, dankzij een goede oogst in 2021. Het aanbod is niet het probleem. Het probleem is de hoge prijs, gecombineerd met Libanons gebrek aan deviezen, oftewel dollars, waarmee men goederen importeert.’

Hengelen naar een gunstige wisselkoers

Het gevolg: permanente druk op importeurs die allemaal hengelen naar een gunstige wisselkoers bij de Centrale Bank. Corruptie ligt op de loer. Tussen het aanleggen van een schip met tarwe en het bakken van een platbrood met die tarwe zitten tien à vijftien dagen, schetst Zurayk. Daarin wordt de kwaliteit gecontroleerd en het papierwerk gedaan. Tal van partijen kunnen de zaak vertragen om de prijs op te drijven en ruimere marges op te strijken, buiten het zicht van gewone burgers. ‘Het is alsof je langs een ongeluk rijdt met twee auto’s die op elkaar zijn gebotst. Je ziet de schade, maar je weet niet wie het ongeluk veroorzaakte.’

Dinsdag konden Libanezen even opgelucht ademhalen, toen het kabinet van premier Najib Mikati bekendmaakte dat er met een noodpotje van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) 14 miljoen euro was vrijgemaakt om tarwe te importeren. Het is een pleister, geen structurele oplossing. Ook de subsidies op de platbroden worden mogelijk versoberd, al zal dat op z’n vroegst na de parlementsverkiezingen zijn, halverwege mei: niemand wil nu tekenen voor zo’n impopulaire maatregel.

Verse 'kaaks', Libanees brood met sesam, in bakkerij Baydoun. Beeld Aline Deschamps voor de Volkskrant

Nog meel voor een week

‘Uiteindelijk raakt alles hier op’, stelt een vrouwelijke klant die niet met haar naam in de krant wil. ‘Thuis maakte ik altijd quiches en dadelkoekjes, maar dat kan sinds twee maanden niet meer. Straks moeten we vrienden vragen bloem voor ons mee te nemen uit het buitenland. Met een strik eromheen, als een doos bonbons.’

Achter haar is de stroom uitgevallen in de bakkerij. Het familiebedrijf doorstond de voorbije zestig jaar alle stormen, inclusief de bloedige Libanese burgeroorlog. Nu zeggen vader en zoon Shouman dat ze nog meel hebben voor ongeveer een week. En daarna? ‘We eten, we drinken, we danken God’, zegt Hussein Shouman (70) koppig. Zo makkelijk geeft hij het niet op.