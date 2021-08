Twee wereldrecords op blote voeten voor meer aandacht voor de geestelijke gezondheid van mannen

Anton Nootenboom heeft twee wereldrecords gebroken: blootvoets meer dan 2.000 kilometer lopen, en 24 uur non-stop. Beeld Jeroen Swolfs

De Nederlandse Afghanistan-veteraan Anton Nootenboom brak afgelopen weekeinde twee records tijdens zijn epische tocht op blote voeten door Australië. Niet eerder liep een mens onafgebroken 2.000 kilometer op blote voeten en niet eerder zo veel non-stop (85 kilometer in 27,5 uur). De 34-jarige oud-militair en bouwvakker uit Goes genereert met zijn voettocht aandacht voor de geestelijke gezondheid van mannen. Inclusief posttraumatische stress en zelfmoord onder oud-militairen.

‘Het is veel zwaarder dan ik dacht’, zegt Nootenboom die in Australië woont en daar bekendheid geniet als The Barefoot Dutchman. ‘De wegen zijn van teer, bezaaid met scherpe steentjes die in je voetzolen drukken. Vooral de eerste maanden waren volgens hem een kwelling. ‘Stel je voor dat je een teen hard tegen een kast stoot; die pijnlijke verkramping had ik soms uren per dag.’ Nootenboom vreest dat hij na aankomst lang zal moeten herstellen. ‘In bed voel ik soms pijnscheuten in de zenuwuiteinden van mijn voeten.’

Daar staat tegenover, zegt hij, dat hij veel steunbetuigingen krijgt langs de weg van Cairns naar Sydney (in totaal 2.800 kilometer). Mensen zetten hun auto neer om een stukje mee te lopen, eten en drinken aan te bieden, of een slaapplaats. Nootenboom nodigt mannen uit een stukje mee te lopen en eens te praten over hun gevoelens. ‘Laatst sliep ik eindelijk naast een beek zonder krokodillen erin. Ik nam een frisse duik en ging al vroeg op pad, waarna ik een tuin met twee dronken mannen passeerde. Een van hen herkende mij en liep mee om over zijn leven en drankmisbruik te vertellen. Na afloop kreeg ik een knuffel – wat bijzonder is in Australië – en later tekstte de man dat hij zich beter voelde en ook gaat wandelen.’

Zaterdag begon Nootenboom zijn recordpoging bij een herdenkingstuin in Brisbane voor de 41 gesneuvelde Australische militairen in Afghanistan. ‘Ze herdenken daar 42 gesneuvelden, die laatste is symbolisch voor alle veteraren die later zelfmoord hebben gepleegd.’ De herdenking was dit jaar natuurlijk extra gevoelig. Nootenboom diende tien jaar in het Nederlandse leger dat hem drie keer naar Afghanistan stuurde. ‘Ik put troost uit de gedachte dat we daar in de afgelopen twintig jaar een hele generatie de kans hebben gegeven naar school en universiteit te gaan, inclusief de vrouwen.’ Daarna werkte hij vijf jaar als bouwvakker in Australië waar hij bleef hangen tijdens een wereldreis. De veteraan raakte in een geestelijke crisis waar hij langzaam uit krabbelde door te wandelen en te praten.

Anton Nootenboom Beeld Jeroen Swolfs

De voettocht voor de geestelijke gezondheid van mannen levert Nootenboom veel media-aandacht op in Australië en Nederland. Tot nu toe haalde Nootenboom circa 25 duizend euro op voor hulporganisaties die geestelijke gezondheidszorg bieden aan mannen. Volgens Nootenboom plegen dagelijks gemiddeld acht Australiërs zelfmoord, van wie driekwart mannen zijn.

Veel volgers wachtten Nootenboom op bij het rugbystadion van Brisbane voor zijn recordpoging 24-uur blootvoetslopen. ‘Als je het mij vraagt bestaat zoiets nog niet, dus ik dacht, waarom niet.’ De eigenlijke recordpoging, blootvoets naar Sydney, verloopt volgens Nootenboom langzamer dan gedacht. ‘Ik hoopte het in vier maanden te kunnen doen, maar daar zit ik nu al op. En ik moet nog 800 kilometer. De wegen worden wel beter vanaf nu, dus ik kan nog iets inhalen.’