Twee ‘vruchtbare’ vrouwen betreden voor het eerst in eeuwen Indiase tempel

Nadat het nieuws bekend was geworden, braken er in Kerala direct protesten uit. In Thiruvananthapuram, de hoofdstad van de deelstaat, vuurde de politie traangas af en zette zij waterkanonnen in tegen demonstranten die woedend waren dat de vrouwen de tempel met hun bezoek hadden bezoedeld.

Sabarimala, een achthonderd jaar oude tempel in een afgelegen tijgerreservaat in de deelstaat Kerala, is één van de belangrijkste heiligdommen van het hindoeïsme. Ieder jaar beklimmen bijna 50 miljoen pelgrims de steile heuvel waar de tempel zich bevindt. Soms gaan zij blootsvoets door de jungle, met sandelhoutpasta op het voorhoofd, en velen van hen hebben 41 dagen gevast voordat ze aan de tocht beginnen.

Maar vrouwen tussen de 10 en de 50 jaar oud zijn niet welkom. Volgens het hindoeïsme zijn menstruerende vrouwen onrein en daarom mogen zij niet aan religieuze rituelen deelnemen als ze hun stonde hebben. Bij de meeste tempels kunnen ze de rest van de maand wel naar binnen, maar van oudsher worden alle vrouwen die zich in de menstruerende leeftijd bevinden, volledig uit de Sabarimala-tempel geweerd. De godheid Ayyappa, die hier aanbeden wordt, zou dat zelf zo gewild hebben. Hij had tijdens zijn leven de gelofte van het celibaat afgelegd, en gevreesd wordt dat jonge, vruchtbare vrouwen, Ayyappa in de tempel zouden kunnen verleiden.

Ongrondwettig

De vrouwenban werd in 1972 in Kerala bij wet vastgelegd en in 1991 door de hoogste rechter van de deelstaat bevestigd. Maar september vorig jaar oordeelde het Indiase hooggerechtshof in New Delhi dat de ban discriminerend en ongrondwettig is, en dat vrouwen gewoon tot de tempel moeten worden toegelaten. Conservatieve hindoes klommen direct op de barricades om hun ‘traditionele waarden’ te verdedigen. In heel het land werden er rellen geschopt en rondom de tempel zelf wisten activisten vrouwen met geweld te weren.

De Indiase politie staat tegenover activisten die proberen te voorkomen dat vrouwen de tempel bereiken. Beeld AFP

Maar ook de BJP, de rechts-nationalistische partij van premier Narendra Modi, heeft zich uitgesproken tegen de bemoeienis van het hooggerechtshof en stelt dat de uitspraak een aanval is op hindoeïstische waarden. Tegelijkertijd wil de communistische regering van Kerala de uitspraak wel handhaven, en organiseerde zij op nieuwjaarsdag nog een ‘vrouwenmuur’, waarbij vrouwen uit protest tegen de ban een menselijke ketting van 620 kilometer lang vormden.

‘Niet bang’

En nu is het Bindu Ammini (40) en Kanaka Durga (39) dus gelukt om door te dringen tot het hart van het complex. Rond half twee ’s nachts zijn ze woensdag, begeleid door twee politiemannen in burgerkleding, aan hun tocht door de jungle begonnen, en twee uur later stonden zij binnen. ‘We waren helemaal niet bang’, zei Bindu tegen het tijdschrift India Today. ‘We deden wat ons wettelijk toekwam als vrouwen en we zijn er 100 procent zeker van dat we niemand kwaad hebben gedaan.’

De tempel sloot hierop direct zijn deuren. De aanwezigheid van vrouwen had het terrein volgens de priesters vervuild, en er moesten eerst rituelen worden uitgevoerd om deze weer te reinigen.