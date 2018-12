Twee vrouwtjeswolven vestigden zich in Nederland, nu is het wachten op een mannetje

Beeld OrangePictures

Een tweede vrouwtjeswolf bevindt zich inmiddels mogelijk al enige tijd op de Midden-Veluwe, zo blijkt uit dna-onderzoek op keutels die vrijwilligers van de organisatie Wolven in Nederland verzamelden.

Uit de driemaandelijkse monitoring van Wageningen Environmental Research (WENR) blijkt dat zich op dit moment drie wolven in Nederland bevinden. De derde wolf, ook een vrouwtje, is al enige tijd aan het zwerven door de provincies Overijssel en Drenthe. In 2018 zijn er tien verschillende wolven waargenomen in Nederland, vooral op basis van dna-onderzoek van keutels en op doodgebeten schapen. Het waren zes wijfjes en vier mannetjes. Sommige wolven liepen daarna terug naar Duitsland, andere liepen door naar België, weer andere zijn spoorloos.

Thuis op Veluwe

De wolvin die sinds juli op de Noord-Veluwe verblijft maakt sinds die tijd geen slachtoffers onder landbouwhuisdieren. Dat deed ze wel voordat ze de Veluwe bereikte, zwervend door Drenthe en Overijssel. ‘Ze lijkt zich nu uitsluitend in leven te houden met wilde dieren, reeën, zwijnen en edelherten,’ zegt Hugh Jansman, dierecoloog van het WENR. Wel zijn ook de moeflons, een wilde schapensoort op de Veluwe, een makkelijke prooi voor de wolf. ‘Het lijkt erop dat de wolvin zich thuis voelt op de Veluwe.’ Ook het feit dat ze al zo lang verblijft in een groot natuurgebied met erg weinig mensen, maakt het aannemelijk dat het dier het gebied inmiddels beschouwt als haar territorium, meent Maurice la Haye namens Wolven in Nederland. ‘Ik sluit niet uit dat we eind januari kunnen spreken van een gevestigde wolf .’

De tweede wolf bereikte de Veluwe zelfs zonder schapenslachtoffers te maken. Het is de eerste wolf in Nederland die uitsluitend via dna uit uitwerpselen is waargenomen. ‘Dat onderstreept het belang van goede monitoring, die zich ook richt op keutels en wilde prooien,’ aldus Hugh Jansman. Ook zeer recentelijk zijn nog wolvenkeutels gevonden op de Veluwe, maar die zijn nog niet onderzocht.

Jonge wolf

Het wachten is nu op een mannetjeswolf op de Veluwe. Mocht die zich voor eind februari melden dan zijn er mogelijk later in 2019 al jonge wolven. Pas dan is de wolf ook officieel terug als in het wild levend dier in Nederland. Dat is dan precies 150 jaar nadat de laatste wolf in Nederland, in het Limburgse Schinveld, werd afgeschoten.

Overigens wordt het aantal situaties waarin wolven kunnen worden afgeschoten flink uitgebreid in het nieuwe Wolvenplan dat de provincies in januari vaststellen, zo meldde De Gelderlander dit weekend.