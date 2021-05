Twee vrouwen gearresteerd voor bedreigen Van Dissel, zitten zeker nog twee weken vast

Jaap van Dissel, directeur RIVM, tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer over het coronavirus. Beeld ANP

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de vrouwen ‘duidelijk een grens overschreden’ met hun gedrag. ‘Bedreiging en intimidatie zijn nooit te rechtvaardigen’, aldus hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels. Omdat dit ook nog eens gericht is tegen ‘iemand die zich uit hoofde van zijn functie inzet voor het welzijn van ons allemaal’, wil het OM volgens Zwinkels ‘een sterk signaal’ afgeven.

Vandaag zijn de twee vrouwen voorgeleid en is hun voorarrest met veertien dagen verlengd. Op 12 mei moeten zij zich voor de politierechter verantwoorden. De politie blijft ondertussen onderzoek doen naar de groepschat en sluit meer aanhoudingen niet uit.

Bedreigingen aan het adres van Van Dissel en leden van het Outbreak Management Team (OMT) zijn al langer een probleem. Bij het huis van de RIVM-directeur zijn eerder ‘serieuze incidenten’ geweest, bleek uit een reconstructie van de Volkskrant. Bovendien kregen meerdere OMT-leden thuis intimiderende post. Er zijn verschillende aangiftes gedaan.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg voerde afgelopen najaar zelfs gesprekken met OMT-leden om ze voor te lichten over de dreiging. In het periodieke dreigingsbeeld van de NCTV had hij al gewaarschuwd voor ‘een radicale onderstroom met soms extremistische gedragingen’ die door corona is versneld. Het gevaar zou vooral zitten bij ‘geradicaliseerde eenlingen’, buiten het zicht van de veiligheidsdiensten.

Veiligheidsdienst AIVD constateerde onlangs dat de boosheid van sommige actievoerders zich richt op de ‘elite’, ambtenaren, medici, wetenschappers en journalisten. Door desinformatie en complottheorieën wordt het wantrouwen verder aangewakkerd. ‘Een kleine groep actievoerders leeft, beïnvloed daardoor, inmiddels in hun eigen werkelijkheid’, aldus de dienst in zijn jaarverslag. Die groep is ook bereid om over te gaan tot intimidatie en geweld.

Zo werden wetenschappers en agenten thuis bezocht en zijn hun adressen online gezet. Politici en GGD-medewerkers zijn bedreigd. In onder meer Breda, Bovenkarspel en in Amsterdam werden teststraten of spullen van de GGD vernield. In Bovenkarspel ontplofte een metalen pijp.