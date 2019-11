Twee vrouwelijke Syriëgangers vragen in Nederlandse ambassade om hulp bij terugkeer

Het Syrische kamp Al Hol, waaruit de twee vrouwen die woensdag bij de Nederlandse ambassade in Ankara aanklopten zijn ontsnapt. Beeld AFP

De vrouwen zijn volgens Blok een paar weken geleden ontsnapt vanuit Al Hol. In dat kamp houden Syrische Koerden IS’ers en hun familie vast, zo was althans de situatie totdat Turkije tot militair ingrijpen in het noorden van Syrië besloot. Toen het zover kwam, waren de Nederlandse vrouwen al gevlucht met hun kinderen van 3 en 4 jaar oud.

Beide vrouwen hebben zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit. Een van de twee vrouwen blijkt het Nederlanderschap te hebben verspeeld, uitgerekend op de dag dat ze zich bij de ambassade meldde. De 23-jarige Fatima H. uit Tilburg is daarnaast door het ministerie van Justitie en Veiligheid tot ongewenst vreemdeling verklaard, zo blijkt uit een publicatie in de Staatscourant. De andere vrouw loopt dit risico niet, aldus minister Ferd Grapperhaus van Justitie en veiligheid.

Toeval

Buitenlandse Zaken noemt het toeval dat het Nederlanderschap van de vrouw werd ingetrokken op de dag dat ze de ambassade binnenliep. De vrouw mag in principe Nederland niet meer in, al kan anders worden besloten als ze hier wordt vervolgd.

Volgens Buitenlandse Zaken zijn de kinderen bij hun moeders. Ze maken het ‘naar omstandigheden goed’. Vanaf de ambassade zijn, zoals gebruikelijk, de Turkse autoriteiten ingelicht, omdat dat land hoe dan ook een rol zou spelen bij de eventuele terugkeer naar Nederland.

Geweld

André Seebregts, de advocaat van de vrouw van wie de naam niet bekend is, heeft geen contact meer met haar gehad sinds ze zich bij de ambassade meldde. Hij wist wel dat ze dit van plan was. ‘Ze vertelde me dat de situatie in het kamp onhoudbaar was. Er is veel geweld van radicale, Tsjetsjeense en Russische vrouwen die vinden dat andere vrouwen veel meer trouw aan IS moeten zweren. Er zijn meerdere vrouwen dood gevonden, honderden kinderen zijn omgekomen, tenten zijn in brand gestoken. Daarom heeft ze besloten te vluchten, met haar 4-jarige zoontje.’ Dit lukte volgens Seebregts dankzij de gebrekkige bewaking op het kamp.

In de Syrische kampen Al Hol en Al Roj zitten volgens cijfers van inlichtingendienst AIVD 15 Nederlandse mannen, 35 vrouwen en 90 kinderen gevangen. Vrijdag dient in Den Haag een kort geding dat advocaten, onder wie Seebregts, hebben aangespannen tegen de Nederlandse staat. Zij hopen de repatriëring af te dwingen van 23 moeders en 56 Nederlandse kinderen die vastzitten in de kampen.

Beste kans

Volgens Seebregts wilde zijn cliënt, ondanks de grote risico’s onderweg, hoe dan ook de Nederlandse ambassade bereiken. ‘Nederland heeft steeds gezegd: we halen niemand op in Syrië, maar als iemand de ambassade bereikt doen we er alles aan om diegene naar Nederland te brengen. Zij heeft gedacht dat dit haar beste kans was.’

De vrouwen zijn, net als de Nederlandse autoriteiten, in afwachting van wat Turkije met hen wil. Het land kan besluiten hen te vervolgen, maar ook uit te zetten. Volgens Seebregts maken eerdere gevallen duidelijk dat de Turken vrijwel nooit Syriëgangers berechten die zich op een (Nederlandse) ambassade hebben gemeld. ‘Ik ga ervan uit dat mijn cliënt binnen een paar weken in Nederland is.’