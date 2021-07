Twee verdachten, uit Maurik en Rotterdam, vastgezet vanwege aanslag op Peter R. de Vries

De politie aan het werk op het plaats delict in de Lange Leidsedwarsstraat. Beeld ANP

De twee mannen die nog vastzitten worden verdacht van directe betrokkenheid bij het schietincident, meldt de politie. Ze werden gisteren aangehouden door een arrestatieteam op de A4, ter hoogte van afslag Leidschendam. De ene is een 35-jarige man met de Poolse nationaliteit die in het Gelderse dorp Maurik woont. De andere is een 21-jarige man die in Rotterdam woont. Beide worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Ook zijn er dinsdagavond en -nacht huiszoekingen verricht in Rotterdam, Maurik en Tiel, waarbij munitie en verschillende gegevensdragers (elektronische apparaten als telefoons en computers) in beslag zijn genomen. Over het mogelijke motief van de verdachten heeft de politie geen nadere uitlatingen gedaan.

Er is een Team Grootschalige Opsporing opgetuigd om de zaak te onderzoeken en twee officieren van justitie buigen zich erover. De politie maant getuigen en mensen die beelden hebben van de beschieting of verdachten zich te melden. Daarbij roept de politie op deze beelden niet op sociale media te verspreiden.

De Vries werd dinsdag rond half acht ’s avonds vijf keer van dichtbij beschoten terwijl hij naar zijn auto liep na een uitzending van RTL Boulevard. Hij ligt nu in het ziekenhuis waar hij ‘vecht voor zijn leven’, zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema dinsdagavond.

De aanslag op het leven van De Vries, die naast beroemd misdaadverslaggever ook optrad als woordvoerder van nabestaanden en vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces, heeft wereldwijd tot geschokte reacties geleid. Demissionair premier Mark Rutte noemde de gebeurtenis ‘een aanslag op een moedige journalist en daarmee een aanslag op de vrije journalistiek, die zo wezenlijk is voor onze democratie, voor onze rechtsstaat en onze samenleving’.