Twee uur rijden om naar de Duitse bios te gaan, ‘voor Spiderman konden we niet langer wachten’

De Nederlandse lockdown levert kansen op voor Duitse en Belgische ondernemers in de grensregio. Om de Hollanders te plezieren (en te lokken) staan in de bioscoop in het Duitse Kleef sinds kort iedere avond Engelse films op het programma. ‘Ik kon het niet meer aan: op sociale media zag ik steeds meer spoilers voorbijkomen, ik moest Spiderman nú gaan zien.’

‘Nein, nein, nein’, reageert de Duitse bioscoopdirecteur Reinhard Berens resoluut. Hij hoopt zeker niet dat de Nederlandse lockdown vrijdag wordt verlengd. Wat zou betekenen dat de tamelijk massale toestroom van Nederlanders naar zijn acht bioscoopzalen in het Duitse Kleef blijft doorgaan. ‘Ik ben natuurlijk blij dat ze nu komen’, zegt hij. ‘Maar ik weet ook hoe het is om dicht te moeten. Acht maanden lang. Laat alles voor mijn Nederlandse collega’s liever weer normaal worden.’

Restaurants, kappers, priklocaties: aan de Duitse (en Belgische) grens mag men in lockdowntijden inmiddels gewend zijn aan toegenomen Nederlandse klandizie. Berens werd in december volledig verrast door de Hollandse golf in zijn bios aan de grens ter hoogte van Nijmegen. In het land waar de nagesynchroniseerde biosfilm nog altijd koning is, zat de wekelijkse vertoning van niet meer dan één Engelse film in originele versie plotseling bomvol.

En dus besloot hij dagelijks Engelse films op het programma te zetten. ‘28 december was met achthonderd Nederlanders het hoogtepunt’, zegt Berens in de foyer van zijn bioscoop. ‘Ik sprak mensen die vanuit Den Haag twee uur hadden gereden.’ Zij moesten wel even in de rij staan, want het ontbrak Tichelpark Cinemas Kleve – ‘nochmals entschuldigung’ – aan personeel om in 2G-tijden al die QR-codes snel te kunnen scannen.

Snoep en Grolsch

Dinsdagavond weten de Arnhemse Timo Vaassen (22) en een vriend dat ze een ruimte met voornamelijk Nederlanders betreden. Met een luide ‘goedenavond allemaal’ hebben ze in zaal 8 de lachers op de hand. Naast snoep hebben ze drie Grolsch beugelflessen bij zich. ‘Om in Nederlandse sferen te blijven.’

De doordeweekse drukte van de kerstvakantie wordt nu niet gehaald. In de zaal zitten vooral de diehard Spiderman-fans, die al tijden nagelbijtend uitkeken naar de nieuwe film. ‘De zondag nadat de lockdown werd afgekondigd zouden we in Nederland gaan, maar dat ging door de sluiting van bioscopen dus niet door’, zegt Satyen Algoe (27), die met zijn vriendin vanuit Arnhem is gekomen. ‘En nu dreigt de lockdown te worden verlengd. Ik kon het niet meer aan: op sociale media zag ik steeds meer spoilers voorbijkomen, ik moest Spiderman nú gaan zien.’

Nederlanders bezoeken de Duitse bioscopen tijdens de lockdown. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Een ‘beetje stout’ voelt het wel, zegt Amadesha Assie (35), die met haar man anderhalf uur heeft gereden vanuit het Noord-Hollandse Huizen. Maar net als de andere aanwezigen vinden ze dat ze dit uitje kunnen maken. ‘We zijn altijd braaf en netjes geweest’, zegt Assie. ‘Waar vrienden naar Antwerpen en kerstmarkten over de grens gingen, hebben wij zelfs met Kerst en Oud en Nieuw niets gedaan. Voor Spiderman konden we gewoon niet langer wachten.’

Het grensverkeer dat Bernsen met zijn bioscoop veroorzaakt, kwam hem vanuit de lokale politiek op kritiek te staan. De lockdown is er immers om te voorkomen dat Nederlanders de omikronvariant verspreiden. Bernsen vindt niet dat hij het risico hierop verhoogt door het aanbod voor Nederlanders te vergroten.

‘Als ze dit niet willen, moeten ze de grenzen weer dichtgooien', zegt hij. ‘We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen. De ventilatie is op orde en we houden ons aan de regels. We maken er ook geen reclame voor.’

Hoe anders pakten Duitse megadiscotheken dit vorig jaar aan. Met een Nederlandse programmering (onder meer Mart Hoogkamer, bekend van zijn hit Ik ga zwemmen) en speciale ‘foute feesten’ werden Twentse en Achterhoekse tieners naar de feesthallen ZAK in Uelsen en Index in Schüttorf gelokt.

Tjokvolle tourbussen

Het gevolg: tjokvolle Nederlandse tourbussen met jongeren richting Duitsland, zo was te zien op een reportage van RTV Oost. Toenmalig demissionair Justitieminister Ferd Grapperhaus kon er weinig tegen doen, behalve zeggen: ‘Mensen, dat is verkeerd. Doe dat nou niet, volg nou onze adviezen.’ Vanwege het feesttoerisme en het daarbij overtreden van de coronaregels werden de discotheken uiteindelijk door de Duitse autoriteiten gesloten. Dit zijn ze zeker nog tot zaterdag.

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Verlengde lockdown in Nederland of niet, Berens denkt zijn westerburen te kunnen behouden voor zijn bios. Hij overweegt daarom dagelijks films in het Engels te blijven draaien. Goed nieuws ook voor de niet-Duitse studenten aan de dichtbijgelegen Internationale Hogeschool van Kleef, voor wie de wekelijkse Engelse film oorspronkelijk bedoeld was.

Hij mag dan geen reclame maken, een lokkertje zegt Berens wel in huis te hebben. Hij reikt glunderend een beker zoete popcorn aan. ‘Dit maken we hier in onze eigen keuken’, zegt hij. ‘Het Nederlandse publiek heeft dit helemaal ontdekt. Onze popcorn is reden genoeg om terug te blijven komen.’