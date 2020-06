‘Twee uur lang sloot de ME me in, terwijl ik geen seconde bij de demonstratie was’

Demonstranten zoeken de confrontatie met de politie bij het Centraal Station van Den Haag. Beeld Arie Kievit

‘Ik woon in Den Haag, maar ik had het nieuws over het protest niet gevolgd. Toen ik bijna bij het station was, werd ik staande gehouden door een agent. Ik moest via het Malieveld omfietsen. Toen ik daar langsreed, werd ik door agenten verzocht af te stappen en op het veld te gaan staan. Daar ben ik vervolgens ruim twee uur gebleven, ingesloten door de ME. Terwijl ik dus geen seconde bij de demonstratie ben geweest.’

Wat was de reden dat je werd aangehouden?

‘Dat snapte ik aan het begin ook niet goed. Achteraf bleek dat er vlak daarvoor rellen waren bij het Centraal Station. Daardoor deed de ME er alles aan om de situatie onder controle te krijgen. Ik werd aangehouden op grond van overtreding van het verbod op evenementen. Terwijl ik niet eens via het Malieveld wilde fietsen, de politie had mij die richting uitgestuurd.’

Wat gebeurde er toen op het Malieveld?

‘Daar zat een groep van zo’n tweehonderd demonstranten, omringd door tientallen ME’ers. Ik moest maar afwachten wat er ging gebeuren. Alle andere demonstranten hadden verschillende oproepen genegeerd om naar huis te gaan, dus werden ze aangehouden. Kennelijk dacht de politie dat ik ook had geweigerd te vertrekken. Ik probeerde er nog met mijn perskaart uit te komen, maar daar werd niet naar geluisterd. Mijn vrouw heeft nog de politie gebeld om te vertellen dat ik er niets mee te maken had, maar ook dat werkte niet.’

Hoe was de sfeer onder de aangehouden demonstranten?

‘Aan het begin was ik nog een beetje bang dat er relschoppers tussen zaten, maar iedereen was kalm. Er heerste een hippieachtige sfeer. Er zaten nog andere mensen vast in die groep die niets met het protest te maken hadden. Een wat oudere vrouw begon in paniek te huilen, omdat ze ook niet snapte waarom ze was aangehouden.’

Wanneer mocht je weg?

‘Na ongeveer anderhalf uur werd er omgeroepen dat we waren aangehouden en we ons moesten melden bij de politiebussen om een verklaring af te leggen. Er werd verteld dat we een boete zouden krijgen. Ik heb een rechercheur verteld dat ik niets met het protest te maken had. Toen mocht ik vertrekken. Als ik nu nog een schikking door de bus krijg, ga ik daar tegenin. Ik ga niet betalen voor een fout van de politie.’

Snapte je achteraf het ingrijpen van de politie?

‘Uiteindelijk zag ik thuis voor de televisie die rellen, toen snapte ik het optreden van de ME beter. Ze wilden verdere escalatie voorkomen. Ik vind ook dat hooligans moeten worden opgepakt. Achteraf was het allemaal ook niet zo erg om daar te zitten. Ik snap alleen nog steeds niet waarom ik van die agent via het Malieveld moest fietsen. Als hij me gewoon had teruggestuurd, was dit allemaal niet gebeurd.’