Twee scheidsrechters willen met coming-out ‘Schotse voetbalwereld veranderen’

Craig Napier tijdens een recente wedstrijd tussen Dunfermline en Queen’s Park in het Schotse Dunfermline. Beeld SNS Group via Getty Images

In de ogen van die voetbalwereld zelf is op het gebied van acceptatie van homoseksualiteit nog winst te behalen, bleek vorige zomer uit een onderzoek van het Mulier Instituut onder mannelijke profvoetballers in Nederland. Zeven op de tien spelers gaven de huidige situatie een onvoldoende: het gemiddelde cijfer was een 4,6. De profvoetballers zeiden zelf geen enkele moeite met homoseksualiteit te hebben, maar wezen op het gedrag van supporters en de heersende machocultuur.

Napier, die afgelopen seizoen in verschillende Schotse competities 32 wedstrijden leidde, hoopt met zijn co­ming-out de emancipatiestrijd een duwtje in de rug geven. ‘Dit gesprek gaat niet over mij’, zei hij donderdag in een interview met de Schotse voetbalbond. ‘Dit is een gesprek om te proberen de cultuur in de Schotse voetbalwereld te veranderen.’

Amper twee uur nadat de Schotse bond het interview met Napier op sociale media had verspreid, trad ook Lloyd Wilson, een scheidsrechter die in actie komt in de lagere Schotse competities, naar buiten met de boodschap dat hij homoseksueel is. In een YouTube-video bekende Wilson dat hij ‘misschien wel zeventien jaar’ een leven had geleid dat hij niet wilde leven, vermoedelijk ‘op veel manieren gedicteerd en geregisseerd door voetbal’.

Wilsons grootste angst was dat bijvoorbeeld supporters hem anders zouden beoordelen dan zijn hetero-collega’s. ‘Aan het einde van de rit ben ik een scheidsrechter’, aldus Wilson. ‘Ik zal dingen goed doen en veel dingen fout, maar ik wil beoordeeld worden voor beslissingen die ik op het veld neem en niet voor die daarbuiten.’

Australische en Britse prof als voorbeeld

Wereldwijd zijn in de grote voetbalcompetities nog maar enkele spelers openlijk voor hun homoseksualiteit uitgekomen. Toen de Australische profvoetballer Josh Cavallo in oktober vorig jaar dit taboe doorbrak, werd hij met zo veel felicitaties en steunbetuigingen overladen dat hij zich afvroeg waarom hij niet eerder de stap had durven zetten. Onder meer Europese topclubs als Arsenal, Barcelona, Juventus en Liverpool spraken op Twitter hun waardering voor Cavallo uit.

Vorige maand kwam voor het eerst in 32 jaar een Britse mannelijke profvoetballer uit de kast. Jake Daniels, een 17-jarige voetballer die uitkomt voor tweedeklasser FC Blackpool, hoopte met zijn coming-out een rolmodel te zijn voor anderen. In een verklaring op de website van zijn club schreef Daniels dat hij al heel lang wist dat hij homoseksueel was, maar daar pas na gesprekken met zijn familie en club openlijk voor uit durfde te komen. ‘Het is een stap in het onbekende om een van de eerste voetballers in dit land te zijn die zijn seksualiteit openbaart’, aldus de voetballer.

Voor Napier vormden deze twee voetballers een inspiratiebron, zei hij in het interview met de Schotse voetbalbond. Ook Wilson roemde de mensen die positief op Cavallo en Daniels hadden gereageerd. ‘Ik denk dat supporters een verantwoordelijkheid hebben om deze boodschap te normaliseren’, aldus Wilson. ‘Statistisch gezien weten we dat ze spelers aanmoedigen die verbergen wie ze werkelijk zijn. We zijn het tegenover hen verplicht om dit soort boodschappen toe te juichen.’