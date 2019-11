Twee Nederlandse IS-vrouwen door Turkije uitgezet en aangehouden op Schiphol

Vrouwen die worden verdacht van deelname aan Islamitische Staat in het Al Hol-kamp in Syrië. Beeld AP

Het OM verdenkt de vrouwen van deelname aan een terroristische organisatie. Een van de vrouwen vroeg drie weken geleden Nederland om hulp, nadat ze de ambassade in het Turkse Ankara had bereikt. Kort daarvoor had het kabinet haar Nederlandse nationaliteit ingetrokken (de vrouw heeft ook de Marokkaanse nationaliteit). Met een andere vrouw was ze een paar weken eerder ontsnapt vanuit Al Hol, een Syrisch kamp waar veel IS-vrouwen verblijven.

De jongere vrouw die op Schiphol werd opgepakt, is volgens het OM al in januari 2018 aangehouden in Turkije. De twee vrouwen worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. De kinderen van de 25-jarige vrouw zijn overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Nederland had er bij Turkije op aangedrongen om de vrouw die haar nationaliteit was ontnomen, niet terug te sturen. Dit laten de ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken weten. ‘Het kabinet betreurt dat Turkije ondanks alle inspanningen alsnog eigener beweging tot uitzetting is overgegaan.’ Nadat de berechting, vervolging en mogelijke celstraf van de 25-jarige vrouw zijn afgerond, wil Nederland haar naar Marokko uitzetten.