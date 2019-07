Twee Nederlanders ter dood veroordeeld in Marokko na vergismoord

De Marokkaanse politie is ter plaatse na de moord in Marrakesh, november 2017. Beeld AFP

De zaak tegen Shardyone S. en Edwin M. zou verband houden met de voortvluchtige crimineel Ridouan T., tegen wie deze maand in Nederland een omvangrijk strafproces is begonnen. T. wordt ervan verdacht achter de liquidatie te zitten van Adjaj Badloe, op 28 november 2017 in Nieuwegein.

Badloe zou destijds zijn doodgeschoten omdat hij de tussenpersoon was bij de schietpartij in Marrakesh door Shardyone S. en Edwin M. Op het terras van café La Crème in Marrakkesh dodden zij toen niet het beoogde slachtoffer, maar de zoon van een opperrechter. Badloe werd drie weken later geliquideerd.

Of de doodstraf ook daadwerkelijk zal worden voltrokken, is de vraag. Dat is in Marokko het laatst 26 jaar geleden gebeurd.