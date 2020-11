Twee minderjarigen gearresteerd in België om plannen voor terroristische aanslag

Beeld Hollandse Hoogte / EPA

De twee jongens, 16 en 17 jaar oud, zouden afgelopen zaterdag bij huiszoekingen zijn gearresteerd. Ze worden verdacht van poging tot terroristische moord en deelname aan activiteiten van een terroristische organisatie. De verdachten zouden een video hebben opgenomen waarin ze trouw zweren aan terreurgroep IS.

Volgens het federaal parket waren de jongeren van plan om met messen een of meerdere politiebureaus aan te vallen. De plannen voor deze aanslag bevonden zich nog in een prille fase en het dreigingsniveau in België zal dan ook niet worden opgevoerd.

‘Dankzij de zeer goede samenwerking tussen de verschillende gerechtelijke en politiediensten kon men zeer snel tussenbeide komen en kon het plegen van eventuele misdrijven voorkomen worden’, laat het federaal parket weten. De twee jongens zijn na verhoor in een jeugdinstelling geplaatst. Omdat het minderjarigen zijn, blijft de communicatie over het dossier beperkt tot een minimum.

De afgelopen weken zijn er meerdere terreuraanslagen gepleegd in Europa. Half oktober werd de leraar Samuel Paty in een voorstad van Parijs onthoofd, omdat hij zijn leerlingen tijdens de les spotprenten van de profeet Mohammed had laten zien. Twee weken later vermoordde een jonge Tunesiër drie mensen met een mes in de Zuid-Franse stad Nice. Afgelopen maandag opende een 20-jarige man het vuur op voorbijgangers in de binnenstad van Wenen. Hierbij kwamen vier mensen om het leven. Of er een verband bestaat tussen de aanslagen, is nog onduidelijk.