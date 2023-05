Twee militairen gedood bij gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan, twee dagen voor vredesoverleg

De Azerbeidzjaanse controlepost die vorige maand werd geïnstalleerd bij een brug over de Hakari-rivier, aan het begin van de Lachin Corridor, de enige verbinding tussen Armenië en Nagorno-Karabach. Beeld AFP

De spanningen tussen de landen, die al meer dan dertig jaar strijden om de regio Nagorno-Karabach, zijn de afgelopen dagen weer opgelaaid. Zondag staan er in Brussel onderhandelingen gepland tussen beide landen.

Volgens het Armeense ministerie van Defensie raakten drie soldaten vrijdag gewond, van wie er intussen één is overleden. De intensiteit van de gevechten zou wel verminderd zijn. Eerder op de dag beschuldigde Armenië het buurland ervan met zware wapens te hebben geschoten bij het dorp Koet en drones te hebben ingezet bij het grensdorp Sotk.

Het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie beschuldigde juist de Armeense troepen ervan ‘het vuur te hebben geopend met mortieren (...) tegen Azerbeidzjaanse posities’ aan de grens. Later bevestigde het ministerie dat een van de Azerbeidzjaanse soldaten was gedood.

Het was de tweede achtereenvolgende dag van gevechten. Donderdag kwam een Azerbeidzjaanse militair om het leven en raakten vier Armeense soldaten gewond bij confrontaties tussen beide legers.

Onderhandelingen

De spanningen lopen op, juist terwijl er pogingen worden gedaan om de twee vijanden tot een vredesakkoord te bewegen, ondanks meningsverschillen over grenzen en andere kwesties. Die gesprekken worden over het algemeen gevoerd onder invloed van de Europese Unie of Rusland, dat heeft bemiddeld bij de wapenstilstand van 2020. Zondag ontmoeten de Armeense premier Nikol Pashinyan en de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev elkaar in Brussel. Vorige week spraken de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen elkaar al in de Verenigde Staten.

De twee voormalige Sovjetstaten strijden al meer dan dertig jaar om de grensregio Nagorno-Karabach. Dat gebied wordt erkend als deel van Azerbeidzjaan, maar er wonen voornamelijk etnische Armeniërs.

Vorige maand trok Azerbeidzjan een controlepost op aan het begin van de zogenoemde Lachin Corridor, een bergpas die de enige verbinding is tussen Armenië en Nagorno-Karabach. Armenië betitelde dat als een ‘grove schending’ van het staakt-het-vuren van 2020.