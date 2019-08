Twee meter hoog hek moet patiënten Den Dolder uit wijk houden

De gemeente Zeist gaat een hek van twee meter hoog plaatsen dat moet voorkomen dat patiënten van de drie psychiatrische klinieken op het Willem Arntszterrein in Den Dolder door de woonwijk Duivenhorst lopen. Dat is voor hen de kortste weg naar het station.

De kliniek in Den Dolder waar Michael P. verbleef. Beeld ANP

De maatregel tekent de vaak moeilijke relatie tussen tbs-klinieken en de buitenwereld. Het nieuwe hek in Den Dolder is een aanpassing van maatregelen die werden getroffen na de gewelddadige dood van de 25-jarige studente Anne Faber in 2017. Patiënt Michael P. werd in juli vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs voor verkrachting en gekwalificeerde doodslag van Faber.

Na die misdrijven spraken de gemeente en kliniek af extra stappen te maken voor de veiligheid in de buurt. Er werd al een pad om de wijk heen aangelegd om de overlast te verminderen. ‘Maar dit alles heeft niet tot het gewenste effect geleid’, schrijft de gemeente. ‘Er is opnieuw een aantal incidenten geweest en bewoners ervaren nog (te)veel overlast. Er is daarom meer nodig in Duivenhorst om een einde te kunnen maken aan deze overlast en gevoelens van ongerief en onveiligheid.’

Het hek wordt twee meter hoog en voorzien van een pinslot. Direct omwonenden krijgen de code. In de buurt wordt uiteenlopend gereageerd op de plaatsing van de barrière. Sommige wijkbewoners zijn blij met het hek, aldus het AD. Anderen vertellen verslaggevers van de krant dat zij de maatregel overdreven vinden. Mensen die aan de kant van de Willem Arntszterrein van het hek wonen zijn ‘woedend’ omdat hun looproute naar het station wordt afgesloten en zij geen pincode zouden krijgen.

Buurtbewoners kunnen nog bezwaar aantekenen tegen de door de gemeente aangevraagde vergunning. De maatregel wordt volgens het AD getroffen in overleg met de psychiatrische kliniek en moet dit najaar worden gerealiseerd.

De geschiedenis van psychiatrische behandelingen op het terrein gaat terug tot 1907. Toen vestigde zich de Willem Arntsz Stichting voor ‘lijders van krankzinnigheid’ op het grote, bosachtige terrein. Enkele jaren geleden werden na een aantal incidenten buurtcoaches aangesteld. Zij fungeren 24 uur per dag als aanspreekpunt voor bewoners en winkeliers van Den Dolder. Afgelopen juni ontstond onrust toen een veroordeelde patiënt niet terugkeerde van een proefverlof.