Twee mensen aangehouden op verdenking van hulp bij zelfdoding

Het zelfdodingspoeder middel X, dat wordt aanbevolen door Coöperatie Laatste Wil. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Justitie is al maanden bezig met een onderzoek naar de verstrekking van Middel X, een legale stof die als conserveermiddel wordt gebruikt en bij inname dodelijk kan zijn. Hulp bij zelfdoding is strafbaar in Nederland: wie met opzet een dodelijk middel verstrekt aan iemand die daarmee zelfmoord pleegt, overtreedt de wet.

In 2017 lanceerde Coöperatie Laatste Wil (CLW) het zelfdodingspoeder in de media, onder de bijnaam Middel X. Deze organisatie strijdt er al jaren voor dat mensen de mogelijkheid krijgen om zelf, zonder tussenkomst van een arts, op een waardige manier een einde aan hun leven te kunnen maken.

De 72-jarige vrouw zit sinds afgelopen maandag vast en wordt verdacht van hulp bij zelfdoding en van het handelen in antibraakmiddelen. Deze middelen worden bij een zelfdoding vaak samen met Middel X ingenomen en zijn normaal alleen op recept verkrijgbaar. Justitie onderzoekt aan hoeveel mensen de vrouw deze middelen verkocht. De vrouw is lid van CLW. Volgens het OM werkte ze ook samen met Alex S., de 28-jarige man die sinds juli vastzit op verdenking van het handelen in Middel X.

De vrouw uit Amersfoort is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank Oost-Brabant. Die bepaalde dat de verdachte nog tien dagen langer vast blijft zitten.

Afgelopen dinsdag werd ook een 78-jarige man, die eveneens lid is van CLW, uit Den Bosch verhoord in het onderzoek. Mogelijk heeft ook hij middelen afgenomen, maar volgens justitie is ‘verder onderzoek noodzakelijk om meer duidelijkheid te krijgen over zijn precieze rol in de zaak’. De man blijft verdachte en is na het verhoor vrijgelaten, aldus het OM.

Marktplaats

In juli werd Alex S. opgepakt, een 28-jarige Eindhovenaar die lid was van CLW. Hij zou aan honderden mensen Middel X hebben verkocht, onder meer via Marktplaats. Volgens het OM zouden daarbij minstens zes mensen zijn overleden. Eind september werd Jos van Wijk, de voorzitter van CLW, aangehouden en verhoord. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die betrokken is bij hulp bij zelfdoding. Na twee dagen werd hij vrijgelaten.

‘Justitie zet met deze actie duizenden leden weg als criminelen’, zei Van Wijk in een interview in de Volkskrant. Hij zei te worden afgeluisterd. ‘Ze legden ons verslagen voor van vergaderingen, van telefoongesprekken. Tijdens een bestuursvergadering deze zomer in Bunnik zijn we zelfs met richtmicrofoons afgeluisterd. Ze konden me precies vertellen wie er waren en wat er was gezegd. Ik heb het transcript gezien.’

De CLW-voorzitter zei niets strafbaars te hebben gedaan en werkte naar eigen zeggen mee aan zijn verhoor. ‘In het begin dacht ik: ik ga geen namen noemen. Later bleek dat ze zoveel namen en zo veel materiaal hadden, dat dat onzinnig was. Bovendien heb ik toch niets te verbergen. Uiteindelijk heeft de recherche mij geen enkel concreet strafbaar feit voorgelegd uit de huiskamerbijeenkomsten.’

Praten over gedachten aan zelfdoding kan bij 113 Zelfmoordpreventie. Bel 0800-0113 voor een gesprek. U kunt ook chatten op www.113.nl.