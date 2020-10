Twee mannen schuldig aan aanslag op winkelcentrum in Nairobi waarbij ook Nederlandse vrouw omkwam

De veroordeelde Hussein Mustafa (midden) en Mohammed Ahmed Abdi (rechts) in de rechtbank. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Hussein Hassan Mustafa en Mohammed Ahmed Abdi, allebei Keniaans, verleenden steun aan de vier leden van de Somalische terreurgroep Al-Shabaab die op 21 september 2013 al schietend Westgate binnendrongen en meer dan zestig mensen - onder wie een zwangere Nederlandse vrouw - doodden, zo oordeelde een Keniaanse rechter woensdag. De twee krijgen op 22 oktober hun straf te horen.

Het proces, dat al in 2014 begon, is het eerste en tot dusver enige rond de aanval op Westgate. De vier terroristen die de aanval uitvoerden, werden volgens de Keniaanse autoriteiten gedood toen het winkelcentrum werd heroverd. In het proces stond nog een derde man terecht, maar hij is vrijgesproken. Tijdens de rechtszaak hebben meer dan 140 mensen getuigd.

De aanslag op Westgate trok in 2013 grote internationale aandacht, niet alleen vanwege het brute geweld tegen een weerloos, winkelend publiek, maar ook omdat het Keniaanse leger maar liefst vier dagen nodig had om het gebouw terug te winnen, en omdat soldaten in de tussenliggende tijd de winkels leegroofden, zoals naderhand bleek uit beelden van beveiligingscamera’s. Te zien was hoe militairen met plastic zakken vol gestolen waar door het winkelcentrum wandelden.

Volgens Al-Shabaab was de aanslag een vergeldingsactie voor Kenia’s militaire missie in Somalië, waar een coalitie van Afrikaanse landen al jarenlang strijdt levert met de terreurgroep. Het veronderstelde brein achter de Westgate-aanslag, een Al-Shabaab-leider met de naam Adnan Garaar, werd volgens de VS in 2015 gedood tijdens een aanval met een drone.

Anderhalf jaar na Westgate pleegde Al-Shabaab een nog bloedigere aanslag in Kenia, door in het vlakbij de grens met Somalië gelegen stadje Garissa 148 studenten en personeelsleden van een universiteit dood te schieten. Na de grote aanslagen verbeterde Kenia de binnenlandse veiligheid, maar Al-Shabaab wist in januari vorig jaar weer toe te slaan in Nairobi. Meer dan twintig mensen kwamen om het leven toen terroristen met machinegeweren en handgranaten een hotel aanvielen.