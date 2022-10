Twee lichamen gevonden in auto bij knooppunt Empel, vermoedelijk van vermiste Hebe en Sanne

Vrijwilligers en politie zoeken massaal in bossen en langs kanalen, rond Waspik en Drunen. Beeld Arie Kievit

De 26-jarige begeleider haalde het meisje die dag op van een dagbesteding in Raamsdonksveer om haar vervolgens thuis in Vught af te zetten. Het tweetal kwam daar nooit aan. De zwarte Kia Picanto waarin ze wegreden, zou voor het laatst gezien zijn op de A59 ter hoogte van Waspik.

Woensdagavond iets na tien uur kwam het bericht van de politie dat er in het water bij knooppunt Empel een auto was gevonden die voldoet aan het signalement. Kort voor elf uur berichtte de politie dat in de auto twee overleden personen zijn aangetroffen. De politie vermoedt dat het om Sanne en Hebe gaat, en onderzoekt de toedracht.

Het zoekgebied strekte zich woensdag uit van de afrit Waspik van de A59 tot het veer naar Dussen, 3,5 kilometer verder naar het noordoosten. Rijkswaterstaat zette een rijstrook af zodat de politie veilig en ongestoord kon werken. Ook werd er gezocht in het nabijgelegen Sprang-Capelle, in het water langs de Winterdijk. De zoekacties vonden plaats op basis van binnengekomen tips. De donkere Kia Picanto met twee lichamen werd uiteindelijk dertig kilometer verderop gevonden.

De politie liet dinsdagavond weten rekening te houden met alle scenario’s, onder meer met een ongeluk. Dinsdag zocht de politie al op meerdere plekken en zette daarbij onder meer een helikopter in. Met een sonarboot werd in het water gezocht nadat daar remsporen en olie waren gevonden. Ook duikers zochten mee, maar de zoektocht leverde tot nu toe niks op.