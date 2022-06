Twee lezers mailden mij toen ze het verhaal van Mayra lazen: konden zij niet haar studiegeld betalen?

‘Wat goed dat jullie het zo redden met z’n drieën’, zeg ik. Het blijft even stil. Moeder Miriam (41) en dochters Mayra (20) en Marcela (19) zeggen niks. In Mayra’s ogen wellen tranen op. Ruim een jaar geleden was ik ook in deze eenvoudige woonkamer van dit eenvoudig betonnen huis in Siloé, een van de armste wijken van de Colombiaanse stad Cali. Siloé kruipt tegen de berg omhoog, het gezin woont helemaal bovenaan. Mei vorig jaar leefde vader Héctor (53) nog.

Destijds was Colombia in de ban van een ‘paro nacional’, een landelijke staking uit protest tegen een diep ongelijke samenleving, even oneerlijk als gewelddadig. Vooral jongeren gingen massaal de straat op en van alle proteststeden ging het er in Cali het hardst aan toe. Jongeren van de ‘eerste linie’ vochten nachtelijke gevechten uit met de beruchte Colombiaanse elitepolitie ESMAD. De wijken Puerta Resistencia en La Luna waren verzetshaarden. Ook in Siloé was de spanning om te snijden.

In de peilingen deed de linkse politicus Gustavo Petro het toen al goed. Zijn sociale agenda - een nieuwe kans voor het vredesakkoord, meer werkgelegenheid, toegankelijker onderwijs, ambitieuze klimaatpolitiek - sloot naadloos aan bij de wensen van de demonstrerende jongeren. Petro ging voor de derde keer op voor het presidentschap, bij eerdere verkiezingen legde de voormalige guerrillero het nog af tegen de rechtse conservatieve politici die altijd wonnen in Colombia.

Ik overnachtte destijds een nacht bij Héctor en zijn gezin, geen mensen die in de frontlinie stenen gooiden of kogels opvingen (tientallen jongeren kwamen in die maanden om), maar gewone inwoners van een arme wijk waar het protest intens werd geleefd. We bezochten de gebarricadeerde rotonde waar de demonstraties plaatsvonden. Het was donker, er klonken schoten. Iemand riep: ‘Ze komen! Ze komen!’ Maar die avond kwamen de ordetroepen niet.

Later keuvelden we in de woonkamer, zittend op een afgekloven bank. Het gezin had zich ontfermd over acht straathonden. De dieren hadden hun eigen verdieping op het dak, maar vulden geregeld ook de woonkamer. Geen enkel meubel bleef heel, maar alle vier hielden ze van de honden.

Ik schreef in de krant dat Mayra dierenarts wilde worden, maar dat het gezin het studiegeld onmogelijk kon ophoesten. Twee lezers stuurden mij afzonderlijk een mail. Of zij niet konden helpen bij de studie van Mayra. Dat kon. In augustus begint Mayra aan het tweede jaar van haar opleiding tot dierenarts. We hebben een vrolijk appgroepje waarin ik af en toe wat tolk tussen Mayra in Colombia en Jan en Marion in Nederland.

In januari overleed Héctor aan trombose. Mayra stuurde nog een video van hond Jeicko die haar vaders rug likte. ‘Hij geeft kusjes’, schreef ze. Héctor maakte nog mee dat zijn dochter ging studeren, het was niet alleen háár droom die uitkwam. Nu moeten de drie vrouwen het zonder hem rooien. Dat doen ze ontzettend goed, al is er soms nog het verdriet. De gift uit Nederland betaalt de studie van Mayra. Maar moeder en dochters werken alle drie, zodat in augustus ook zus Marcela aan een opleiding kan beginnen.

Op de muur van de begraafplaats waar Héctor ligt, staan metershoge schilderingen van de jongens die omkwamen tijdens de protesten. Deze maand koos Colombia de linkse Gustavo Petro tot president. Miljoenen jongeren stemden op hem, ook Mayra en Marcela. Op verkiezingsavond stuurde Mayra een vrolijk filmpje naar de appgroep: in Siloé werd gefeest.