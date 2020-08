Twee kerken, twee molens en een goede kroeg: het mooiste dorp van Nederland heeft het allemaal

Zicht op Winsum met het Winsumerdiep en molen de Vriendschap, op de voorgrond de jeneverbrug. Beeld Harry Cock

Uit de lofrede: ‘Een levendig dorp met de voorzieningen van een kleine stad, heerlijke straatjes om doorheen te dwalen, twee kerken, twee molens en dat schitterende Winsumerdiep, een blauwe ader door de bebouwing. Een prachtdorp!’

Voor velen was het dorp (8000 inwoners) tot voor kort vooral bekend vanwege de ligging langs de met flitspalen omgeven weg naar Lauwersoog, waar de boot naar Schiermonnikoog vertrekt. Ten onrechte, aldus Jessica Hoekstra van regiomarketingorganisatie Waddenland. ‘Als je er langsrijdt, zie je niet meteen hoe mooi Winsum is. Pas in het centrum blijkt wat dit dorp te bieden heeft.’

De trotse burgemeester Henk Jan Bolding van de gemeente Het Hogeland valt haar bij. ‘Dit is de onthulling van het best bewaarde geheim van Nederland. Wij wisten dit natuurlijk al, maar nu mag de rest van Nederland het ook weten.’

Beeld Raymond van der Meij / Graphics

Het is voor het eerst dat de ANWB de verkiezing organiseerde. Winsum liet Elsloo (Limburg), Oisterwijk (Noord-Brabant), Hollum (Friesland) en Urk (Flevoland) achter zich. Het sfeervolle haventje, een gemoedelijk centrum, 63 monumentale bouwwerken: wat heeft Winsum niet, zou je je haast afvragen na het lezen van het juryrapport. Het is allesbehalve een openluchtmuseum, bovendien: ‘Het dorpsleven is écht, met een ‘stads’ winkelaanbod en goeie kroegen.’

De eretitel schrijft de burgemeester vooral toe aan de inwoners en ondernemers, die hebben voorkomen dat Winsum zo’n dorp werd met nog een enkel café dat alleen de derde zondag van de maand open is. ‘Als je hier door de hoofdstraat loopt, kun je ook lekker shoppen.’

In overleg met lokale ondernemers en de marketingorganisatie wil Bolding gaan bespreken hoe Winsum de uitverkiezing kan ‘uitmelken, zoals iemand dat vanmorgen zei’. Maar hij heeft geen vrees dat toeristen het dorp zullen overspoelen. ‘Ik voorzie hier geen Amsterdamse toestanden.’

Giethoorn dan, als schrikbeeld? Regiomarketingorganisatie Waddenland mikt niet op massatoerisme, zegt Jessica Hoekstra, maar op gasten die juist ‘buiten de gebaande paden’ durven te komen. ‘Mensen die de natuur willen ontdekken. Iedereen is natuurlijk welkom, maar busladingen vol toeristen verwacht ik hier niet zo gauw.’

Dat zou ik niet vinden passen bij de aard van het dorp, meent burgemeester Bolding. ‘Winsum heeft nog de schaal en de charme van het kleine geluk, dat je kunt ervaren zonder te verdwalen in de menigte. Bovendien: we hebben in Noord-Groningen ruimte genoeg.’