Twee jaar schaven aan de ‘bob voor appen’ - zo kwam de Mono-campagne tot stand

Wat kost zo’n campagne de belastingbetaler?

Het ontwikkelen van de Mono-campagne kostte 1,3 miljoen euro. Daarvan was 750 duizend bestemd voor ‘realisatie’: het inkopen van zendtijd en bijvoorbeeld attentieborden. Productie en testen van middelen kostten 550 duizend euro, ontwikkeling 130 duizend euro. Dat is inclusief vier campagnes. Over het algemeen zijn er twee campagnes per jaar, een in de zomer en een in de winter.

Voor de Nix-campagne was het budget in 2017 1,1 miljoen euro. De Bob-campagne kost gemiddeld 1 tot 1,2 miljoen euro per jaar. Daar krijg je wel wat voor terug. Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is in de periode 2002-2017 het percentage automobilisten dat tijdens weekendnachten te veel drinkt gedaald van 4,1 procent naar 1,4 procent. Dat is deels dankzij strengere handhaving, maar ‘zeer waarschijnlijk’ ook dankzij de Bob-campagne.