Twee jaar geleden was ze alle plezier in haar sport kwijt. Nu kan superatleet Anouk Vetter zilver winnen op de meerkamp

Anouk Vetter donderdagochtend tijdens het onderdeel speerwerpen van de zevenkamp. Haar resultaat viel tegen, zodat zilver het hoogst haalbare is tijdens de afsluitende 800 meter, donderdagmiddag om 14.30 uur. Beeld ANP

Ook superatleten, en dat zijn de meerkampers, hebben zwaktes. De zevenkampster Anouk Vetter, op de Olympische Spelen verrassend op medaillekoers met alleen de 800 meter nog te gaan, liep in oktober 2019 bij de WK atletiek huilend het stadion uit en liet die 800 meter hardlopen schieten.

Vetter (28) zelf verwoordde het na Doha: ‘Ik was ongelukkig op de atletiekbaan en schaamde me voor die gedachte.’ Met om 14.20 uur die 800 meter voor de boeg kan nu al - medaille of niet - de conclusie luiden dat Vetter de schaamte voorbij is. Ze heeft plezier. Zelfs na een tegenvallende afstand op haar favoriete onderdeel van de zeven, het speerwerpen, houdt ze de ogen droog.

De meerkampers (tien onderdelen bij de mannen, zeven bij de vrouwen) zijn de superatleten van de Spelen. Ze zijn heel goed in van alles. Sommigen, zoals een Amerikaanse, hadden nu al goud op zak kunnen hebben (in haar geval bij verspringen), ware het niet dat ze de zevenkamp zo leuk vinden.

Saai

‘Meerkampers vinden het vaak saai om voor één onderdeel te trainen’, zegt de Amsterdamse sportschrijver Kees Sluys. Hij is de biograaf van Mart Smeets, maar richt zich vooral op de atletiek, bij voorkeur de meerkamp. Snel, hoog, ver heet een van zijn boeken, met als ondertitel ‘De geschiedenis van de tienkamp’.

Sluys zal vanmiddag met een groepje meerkampliefhebbers de afloop van deze olympische zevenkamp bekijken. Dat de Belgische Nafissatou Thiam haar titel prolongeert, staat voor hem min of meer vast, al zit een ongelukje in een klein hoekje. Niets is zeker bij sport.

Vetter werd bij prognoses vrijwel nooit genoemd als kandidaat voor eremetaal. Daar had ze zelf geen moeite mee. Hoge verwachtingen werken in haar geval negatief. In Doha bijvoorbeeld was het ‘de druk’ die ertoe leidde dat ze, op slag, het plezier in haar sport verloor. Een paar maanden deed ze helemaal niets. Ze verhuisde van Papendal naar Amsterdam, om op enig moment toch weer te gaan trainen. Haar vader, Ronald Vetter, is de coach én werkzaam bij de KNAU.

Ereronde

Sluys vindt het vanwege hun status als superatleten heel terecht dat een atletiekdag, straks bij de vrouwen, morgen bij de mannen, altijd eindigt met de meerkampers. Die vallen elkaar dan om de nek en maken gezamenlijk een ereronde, nu voor lege tribunes.

Sluys over deze multisporters: ‘Bij atletiekclubs is het gebruikelijk dat je als jeugd allerlei onderdelen doet. Op een gegeven moment blijkt vanzelf wel waar iemand goed in is. Dan willen trainers graag dat hij of zij zich daarop helemaal toelegt. Sommigen doen dat niet, omdat ze niet hun hele sportleven willen trainen voor één discipline.’

Zo ook Anouk Vetter. Ze blinkt zeker niet uit op het slotnummer (de 800 meter van straks), maar traint er uiteraard flink op. Daphne Schippers werd ooit derde op een WK. Zij blonk uit op de 200 meter hardlopen en koos uiteindelijk wél voor specialisatie. Met succes.

Sluys reist vrijwel ieder jaar, corona of niet, de meerkampers achterna. In het Oostenrijkse Götzis is een jaarlijkse krachtmeting waarbij Sluys en veel van zijn Tilburgse entourage van vanmiddag aanwezig is. Sluys over de aanstaande olympische kampioen, de Belgische Thiam: ‘Die heeft haar persoonlijk record bij hoogspringen op 2.02 meter staan! Ongelooflijk toch? Had ze daarmee al niet een medaille kunnen winnen?’