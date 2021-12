Twee jaar cel voor Staatsloterij-aanklager Ferdy R.: ‘Hij streed tegen bedrog, maar handelde zelf ook als bedrieger’

Ferdy R. en diens advocaat in de rechtbank van Zwolle. Hij moet twee jaar de cel in wegens het verduisteren van gelden van donateurs. Beeld ANP

Daarnaast maakte hij zich ook schuldig aan belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Tot dat oordeel kwam de rechtbank Overijssel maandag. Eerder werd vier jaar geëist tegen R., waarbij de officier van justitie over hem opmerkte: ‘Hij streed tegen bedrog maar handelde zelf ook als bedrieger'.

R. voerde een jarenlange en uiteindelijk succesvolle strijd met de Staatsloterij, die uiteindelijk meewoog om hem een lagere straf te geven. R. openbaarde namelijk dat de oudste loterij van het land tussen 2000 en 2007 beloftes deed over winsten die nooit konden worden waargemaakt. Zo werden grote prijzen van vijftig- en honderdduizend euro meerdere malen niet uitgedeeld omdat het winnende lot niet was verkocht. In reclames werd de indruk gewekt dat deze prijzen iedere maand werden uitgekeerd.

De Hoge Raad oordeelde in 2015 dat de Staatsloterij inderdaad te hoge winstkansen voorspiegelde, maar liet zich niet uit over een schadevergoeding. Na anderhalf jaar getouwtrek met diverse claimclubs, waaronder de door R. in 2008 opgerichte stichting Loterijverlies, besloot de Staatsloterij tot een compromis. In 2017 kwam er een poging tot Wiedergutmachung, een Bijzondere Trekking waarin 11.145 prijzen met een gezamenlijke waarde van 13,5 miljoen euro gratis werden verloot. Ook kregen leden van de claimclubs veertig euro schadevergoeding. Addertje onder het gras: deelnemers moesten verklaren niet verder te zullen procederen tegen de Staatsloterij.

Misleiding

Tegen die tijd had ook R. zich allang eveneens schuldig gemaakt aan misleiding. Bijna 200 duizend loterijspelers meldden zich voor 40 euro aan bij zijn stichting Loterijverlies. Zij voelden zich door de Staatsloterij gedupeerd en hoopten op een schadevergoeding. Zo stroomden er miljoenen euro’s richting Loterijverlies. De rechtbank oordeelt dat R. daarvan zeker 2,8 miljoen in eigen zak stak. Het geld sluisde hij onder meer weg via BV’s op de Kanaaleilanden Guernsey en Isle of Man.

R. maakte miljoenen euro's over naar een vennootschap die een hypothecaire lening aan hemzelf verschafte. Die lening bleek voor een privé-villa in Bergen te zijn aangewend. Ook viel op dat R. ineens in dure auto’s rondreed: onder meer een Lamborghini Gallardo en een Rolls-Royce Phantom.

Van R.’s belastingaangifte bleek weinig te kloppen. De fiscus liep voor ongeveer een miljoen euro aan omzet- en inkomstenbelasting mis.

R. beweerde tot nu toe telkens onschuldig te zijn en spreekt van een ‘ordinaire poging’ van de staat om hem ‘buitenspel te zetten'. Eerder dit jaar noemde R.'s advocaat Dennis Wolder zijn cliënt ‘geen Sywert van Lienden die stelde niets te gaan verdienen’. Volgens hem was het altijd duidelijk geweest dat Loterijverlies een ‘commerciële actie pur sang’ was. Daar dachten veel van R.’s voormalige leden anders over. Sinds 2016 lopen er rechtszaken tegen hem. In november van dat jaar vloog R. een van de advocaten van de gedupeerden van Loterijverlies aan, terwijl hij ‘ik maak je kapot’ schreeuwde.

Over de Staatsloterij is het laatste oordeel nog niet geveld. Tegen het staatsbedrijf lopen nog verschillende rechtsprocedures waarin schadevergoedingen worden geëist.