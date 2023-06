Twee jaar cel voor populaire Senegalese oppositieleider, rellen in Dakar

De Senegalese oppositieleider Ousmane Sonko werd veroordeeld voor het 'corrumperen van de jeugd' omdat hij masseuse Adji Sarr zou hebben verkracht. Beeld AFP

De 48-jarige Sonko – voorman van oppositiepartij Pastef – werd aanvankelijk aangeklaagd op verdenking van de meervoudige verkrachting en doodsbedreigingen van de masseuse, Adji Sarr genaamd. Gaandeweg het proces zwakte justitie de aanklacht af, en vroeg de rechter de oppositieleider ‘op zijn minst’ te veroordelen voor het zwakkere ‘corrumperen van de jeugd’, ofwel het aanmoedigen van de losbandigheid bij een persoon onder de 21 jaar. Hier ging de rechter donderdag in mee.

Volgens Sonko is de rechtszaak ‘een complot’, bedoeld om te voorkomen dat hij meedoet aan de presidentsverkiezingen in 2024. Hij had zich al verkiesbaar gesteld, maar kan volgens de Senegalese kieswet nu niet meer meedoen.

Rellen

Na het vonnis riep zijn partij aanhangers op ‘als één man op te staan’ tegen president Macky Sall. Hier gaven zij en masse gehoor aan. Op de universiteitscampus van Dakar staken demonstranten een auto in brand en gooiden stenen naar de oproerpolitie, die reageerde met traangas.

De protesten werden in het verleden vaak hard neergeslagen door de autoriteiten. Sinds de aanklacht in 2022 publiek werd, kwamen er bij rellen zeker dertien mensen om het leven. Uit angst voor nieuwe ongeregeldheden heeft de politie de afgelopen maanden honderden aanhangers van Sonko gearresteerd.

Voormalig belastinginspecteur Ousmane Sonko verwierf nationale bekendheid toen hij in 2016 als klokkenluider verschillende vormen van corruptie door de Senegalese elite blootlegde. Hij geniet brede steun onder Senegalese jongeren, van wie velen gefrustreerd zijn over de economische malaise en de regering daarvan de schuld geven. Hij wordt als de belangrijkste uitdager van president Sall gezien.

Mikpunt van kritiek

Tegelijkertijd hekelen vrouwenrechtenactivisten de misogyne inborst van de oppositieleider. Zo zou hij over Sarr gezegd hebben dat ‘als hij al een vrouw zou verkrachten’ hij geen ‘aap met een hersenbeschadiging’ zoals de masseuse zou kiezen. ‘Dat Sonko’s woorden gretig worden ontvangen is een grote zorg’, schreef het Senegalese feministennetwerk (RFS) in een gezamenlijk statement.

Als het aankomt op vrouwenrechten, heeft Senegal nog een lange weg te gaan. Zo is verkrachting pas sinds 2019 strafbaar in het west-Afrikaanse land. Tijdens het proces kreeg Sarr het zwaar te verduren. Nadat ze tegen Sonko getuigde in een rode jurk werd ze het mikpunt van felle kritiek. Vanwege de vele bedreigingen die ze ontving moest ze onderduiken en ze kan alleen nog met politiebegeleiding over straat. Haar advocaat laat weten nog te onderzoeken of zijn cliënt in beroep gaat.