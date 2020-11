Twee jaar cel vier Franse mannen voor mislukte bevrijdingspoging Omar L.

Een rechtbanktekening van verdachten Bilal L., Alberic G., Foulet N. en Hatime O., 26 oktober in Zutphen. Beeld ANP

Op 19 januari van dit jaar reden de vier mannen met een bestelbus tegen de poort van de gevangenis in Zutphen en staken de bus in brand. Vervolgens gingen ze met een betonschaar en een slijptol het hek te lijf.

De actie was bedoeld om Omar L. te bevrijden, een kopstuk van de Mocromaffia die in Zutphen een levenslange gevangenisstraf uitzat. Dat mislukte ternauwernood: L. stond al oog in oog met zijn bevrijders toen ze hun actie moesten afbreken en op de vlucht sloegen. Zij werden na een achtervolging door de politie gearresteerd.

Volgens de vier Fransen, die naar eigen zeggen in Parijs waren geronseld voor deze klus, hadden ze geen idee dat de man die zij moesten bevrijden een harde crimineel was. Ze dachten dat ze een Fransman moesten bevrijden die aan de VS zou worden uitgeleverd voor een drugsdelict. L. had levenslang gekregen voor het geven van een opdracht tot een liquidatie in 2015. Hij werd nog op de dag van de mislukte bevrijdingspoging overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Niet minder verwijtbaar

De rechtbank kan niet vaststellen of de mannen wisten dat ze L. moesten bevrijden, maar dat maakt hun handelen niet minder verwijtbaar, aldus de rechter. De actie was goed voorbereid, er stonden onder meer vluchtauto’s klaar. De mannen moeten dus hebben geweten dat ze iemand gingen bevrijden die een lange straf uitzat.

De rechtbank legt een lagere straf op dan het OM heeft geëist omdat de bevrijdingsactie niet is gelukt en er ook geen geweld is gebruikt tegen personen. De bevrijders hadden geen wapens bij zich.

Een eis tot schadevergoeding die was ingediend door de Nederlandse Staat wegens de schade aan het hekwerk is door de rechter niet ontvankelijk verklaard, omdat die pas laat binnenkwam en niet goed was gedocumenteerd.