Twee jaar cel geëist tegen Quincy Promes voor steken neef, verzoek om Russisch staatsburgerschap afgewezen

Promes in het tenue van Spartak Moskou, de club waaraan hij in 2021 door Ajax werd verkocht. Beeld AFP

Bij het steekincident liep het slachtoffer ernstig letsel op. De neef werd geraakt in een belangrijke pees, waardoor hij zijn linkerbeen lange tijd niet meer kon gebruiken. Hij moest lang revalideren en kan niet meer hurken of rennen. Ook lijdt hij volgens zijn advocaat aan een posttraumatische stressstoornis.

Promes woont zijn strafzaak in de rechtbank in Amsterdam niet bij, volgens zijn advocaat Robert Malewicz wegens contractuele verplichtingen voor zijn huidige Russische club Spartak Moskou. Ook vreest Promes te worden aangehouden als hij naar Nederland komt, omdat het Openbaar Ministerie hem in een andere zaak wil horen.

Aan de steekpartij op de verjaardag van Quincy’s broer ging een vechtpartij vooraf. Het slachtoffer zou in 2016 een ketting ter waarde van 3.000 euro hebben gestolen van een tante van Promes. In een afgeluisterd gesprek met zijn tante zou Promes na het incident hebben gezegd dat hij ‘de eer had hersteld’.

Eigen rechter

Promes is voor eigen rechter gaan spelen, aldus het OM. ‘Hij had zijn verantwoordelijkheid moeten nemen omdat hij als profvoetballer een voorbeeldfunctie vervult’, zei de aanklager. Volgens Malewicz zijn de afgeluisterde gesprekken niet bruikbaar als bewijs, omdat Promes werd afgetapt in een ander onderzoek. Bovendien zijn de gesprekken met zijn broer, vader en tante opgenomen ‘na een nacht met veel drank’.

Het OM vervolgde Promes aanvankelijk voor een poging tot doodslag, dan wel zware mishandeling. Later is de aanklacht verzwaard tot een poging tot moord, tot tevredenheid van de advocaat van het slachtoffer die daarop had aangedrongen. Voor een poging tot doodslag is volgens het OM onvoldoende bewijs. Getuigen hebben wel gezien dat Promes meerdere steekbewegingen heeft gemaakt toen zijn neef al op de grond lag. Maar van een poging tot doodslag is volgens het OM geen sprake, omdat het slachtoffer in de knie is gestoken en niemand heeft gezien dat er op zijn lies of lichaam is gericht.

Het slachtoffer vordert in de strafzaak een schadevergoeding van 30.000 euro aan immateriële schade. Het OM adviseert de rechtbank niet meer dan 11.000 euro te vergoeden. De materiële schade wil de neef verhalen in een civiele procedure. Dat gaat om een bedrag van meer dan een miljoen euro, bleek op de zitting.

Russisch staatsburgerschap

Vrijdag werd ook bekend dat het Russische ministerie van Sport Promes niet gaat helpen bij het verkrijgen van Russisch staatsburgerschap. Spartak Moskou, de club waarbij Promes onder contract staat, had daartoe een verzoek ingediend bij het ministerie. Promes zelf liet in januari via zijn advocaat weten dat het initiatief voor de aanvraag niet van hem kwam.

Woordvoerder Dmitri Zelenov van Spartak sprak de hoop uit dat Promes vrijgesproken zal worden in de strafzaak die tegen hem loopt. ‘In dat geval zullen we het ministerie vragen ons verzoek te heroverwegen’, citeert persbureau Tass de woordvoerder. ‘Omdat we geloven dat Promes een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan Russische sport en zelf ook een verlangen heeft om staatsburger van de Russische Federatie te worden.’ Mocht Promes ooit wel in aanmerking komen voor een Russisch paspoort, dan zou dat mogelijk betekenen dat hij zijn Nederlandse kwijtraakt. Dat ziet Promes volgens zijn advocaat niet zitten.