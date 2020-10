Twee in kinderopvang veelgebruikte elektrische bakfietsen voldoen niet aan de regels

De GoCab, gemaakt door Van Raam GoCab.

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de kinderopvangsector. De drie brancheorganisaties hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Inspectie SWZ ingelicht over het rapport en gevraagd wat er moet gebeuren met de e-bakfietsen, die bij steeds meer kinderopvangorganisaties in gebruik zijn.

De brancheorganisaties (BK, BMK en Boink) hadden bij VVD-verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen aangedrongen op het onderzoek naar de e-bakfietsen. Ze maken zich al langer zorgen over de verkeersveiligheid, omdat kinderopvangbedrijven na het verdwijnen van de Stint op allerlei manieren kinderen zijn gaan vervoeren. Vaak kiezen ze daarbij voor bakfietsen aangedreven door een elektromotor, waarin net als in de Stint tot tien kinderen tegelijk vervoerd kunnen worden.

Ondanks herhaaldelijke verzoeken vanuit de kinderopvang zag Van Nieuwenhuizen niets in een onderzoek naar de e-bakfietsen. Wel liet ze op verzoek van de Tweede Kamer een quick scan uitvoeren door onderzoeksbureau Arcadis. Dat concludeerde dat er onvoldoende regelgeving en toezicht op de technische staat van de e-bakfietsen is en ‘dat dit op termijn een veiligheidsrisico kan vormen’. Van Nieuwenhuizen bracht die stellige conclusie in december 2019 niet aan de Kamer over. Ze schreef wel dat er ‘geen signalen’ naar voren waren gekomen dat er direct ingegrepen hoefde te worden bij de e-bakfietsen.

Voorwaarden

De kinderopvangbranche nam hiermee geen genoegen en vroeg om onderzoek bij een gespecialiseerd bureau, Fusacon. Dat voerde de ‘verkenning’ van de twee e-bakfietsen in korte tijd uit met beperkte informatie. Fusacon spreekt zich daarom niet uit over de veiligheid van de bakfietsen, maar concludeert wel dat de twee voertuigen niet aan alle voorwaarden voldoen. Het gaat om de KDV XL-E van De Fietsfabriek, te koop voor 8.100 euro, en de GoCab, gemaakt door Van Raam (7.850 euro).

Beide elektromotoren overschrijden ruim de toegestane 250 watt, aldus de onderzoekers. De motor van de KDV XL-E levert bijvoorbeeld 331 watt vermogen, die van de GoCab zelfs 491 watt. De e-bakfietsen komen hierdoor te vallen buiten de categorie voor fietsen en vallen onder de EU-typegoedkeuring. Ze zullen daarom moeten worden gekeurd door de RDW, die ook het productieproces zal toetsen.

De twee fabrikanten hebben volgens de kinderopvangbranche laten weten aan de gang te gaan met de constateringen in het onderzoek. Ze zeggen open te staan voor verbeteringen aan hun product.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is om een reactie op het onderzoek van de e-bakfietsen gevraagd. De brancheorganisaties benadrukken dat er geen ongevallen met e-bakfietsen bekend zijn de afgelopen jaren. Kinderopvangorganisaties krijgen het advies de protocollen voor het gebruik van de bakfietsen te blijven volgen en af te wachten tot de inspecties het onderzoek hebben beoordeeld.

Het kritische rapport over de e-bakfietsen komt naar buiten kort voordat Van Nieuwenhuizen met de Tweede Kamer over verkeersveiligheid spreekt. Daarbij komt donderdagmiddag ook de slepende aanvraagprocedure van de vernieuwde Stint aan de orde. De fabrikant van de elektrische bolderkarren wacht al een jaar om te worden toegelaten tot de weg. Hij stevent als gevolg van de besluiteloosheid van de minister af op een faillissement, zei hij maandag.

