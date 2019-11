Twee grote zorgverzekeraars verlagen premie (en toch betaalt u waarschijnlijk meer)

Een zwangere vrouw wordt naar de OK gereden voor de geboorte van haar kind. De verpleegsters rijden de wagen door de gangen van het Hagaziekenhuis. Beeld Najib Nafid

De aankondiging van CZ en VGZ komt als een verrassing. Het kabinet ging er op Prinsjesdag nog van uit dat de zorgpremie met 3 euro per maand zou stijgen. Het is voor het eerst sinds 2014 dat de zorgpremies op deze schaal dalen. Dat kwam toen door een stevige verhoging van het eigen risico.

De belangrijkste reden nu voor de meevallende premie is dat de maximale korting die verzekeraars mogen uitdelen aan collectief verzekerden volgend jaar daalt van 10 naar 5 procent. ‘Voor die collectiviteitskorting verhoogden de zorgverzekeraars de premie, om uit die hogere premie de korting te kunnen financieren’, zegt gezondheidseconoom Wim Groot. Nu die korting lager uitvalt, kan ook de standaardpremie omlaag.

Het betekent overigens wel dat de meeste mensen (zo’n tweederde van de consumenten heeft een collectieve zorgverzekering) in de praktijk volgend jaar alsnog meer premie zullen betalen, omdat de lagere premies de lagere korting niet volledig compenseren.

Daarnaast nemen de verzekeraars weer een flinke hap uit de reserves om de premie te kunnen dempen. CZ legt net als vorig jaar 100 miljoen euro eigen geld in, Menzis 80 miljoen. VGZ houdt de schade beperkt met 9,5 miljoen euro.

Zorgkosten in toom

Daarbij, zeggen de verzekeraars, werpen hun programma’s om de zorgkosten in toom te houden hun vruchten af. Steeds vaker sluiten zij langjarige contracten af met bijvoorbeeld ziekenhuizen en ggz-instellingen om hen in staat te stellen te stoppen met overbodige zorg. Ook dwingen zij de zorgorganisaties zo veel mogelijk zorg te verplaatsen naar de huisarts of gewoon bij iemand thuis, omdat dat nu eenmaal goedkoper is dan zorg binnen de muren van het dure ziekenhuis. De zorgkosten stijgen door deze programma’s minder hard dan het ministerie van Volksgezondheid voorspelt, zeggen de verzekeraars.

Desalniettemin, aldus Groot, was de verwachting dat de premies zouden stijgen. Mensen worden ouder en zieker, geneesmiddelen worden duurder, prijzen en lonen stijgen. ‘Je ziet nu een discussie over de nieuwe cao voor ziekenhuismedewerkers. De salarissen van het zorgpersoneel zullen volgend jaar flink stijgen. Dat zal uiteindelijk betaald moeten worden uit de premies. Blijkbaar zien de verzekeraars het positief in.’ Het zou zomaar kunnen, denkt Groot, dat ‘we hier volgend jaar de rekening voor betalen.’

Knarsetanden

Ziekenhuizen zullen de lagere premies bovendien knarsetandend bekijken, denkt Peter Ruys, directeur van vergelijkingssite Zorgkiezer.nl. Veel ziekenhuizen spreken budgetplafonds af met de verzekeraars, een maximum bedrag dat zij per jaar krijgen vergoed. Ziekenhuizen zitten daar nu al overheen, waardoor sommigen, bijvoorbeeld het Ikazia in Rotterdam en de Ziekenhuisgroep Twente in Almelo en Hengelo, al patiënten van bepaalde verzekeraars weigeren.

Ruys: ‘Als een lagere premie betekent dat in oktober artsen al niet meer mogen behandelen omdat het geld op is, patiënten naar een ander ziekenhuis moeten en de wachtlijsten oplopen, lijkt me dat ook niet wenselijk voor patiënten.’